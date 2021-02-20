logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.02.2021

BTC/USD

57313.98

ETH/USD

2027.95

LTC/USD

242.55

НБУ 20.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский собрал срочное совещание по Донбассу: о чем говорили
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский собрал срочное совещание по Донбассу: о чем говорили

Президент дал поручение министру обороны

сегодня, 14:30
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу возвращения временно оккупированных территорий Донбасса под контроль нашей страны. В офисе президента обсудили стратегию реинтеграции и построение мощной системы национальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский собрал срочное совещание по Донбассу: о чем говорили

Фото: ОП

Сообщается, что вопрос установления мира и возвращения оккупированных территорий в Украину был одним из ключевых пунктов в предвыборной программе Владимира Зеленского в 2019 году.

На совещании обсуждали то, что государство разрабатывает эффективные инструменты для того, чтобы обеспечить безопасную интеграцию временно оккупированных территорий.

Этот процесс включает в себя формирование поддержки на международном уровне, активизация движения на всех международных переговорных площадках, возобновление переговоров по поводу деоккупации Крыма, создание информационного суверенитета Украины и обеспечение доступа к админуслугам для жителей оккупированных территорий.

В прес-службе ОП сообщили, что на совещании также обсуждали укрепление украинской армии, которая должна функционировать в соответствии со стандартами НАТО.

Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану разработать четкий план комплектации ВСУ но новым образцам и назвать сроки постройки современной и профессиональной армии.

Президент также отметил, что выступает за увеличение заработных плат военных и обеспечение жильем военнослужащих, которые в этом нуждаются по четкой программе.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в США сделали важное заявление насчет войны Украины и России.

Читайте также высказывание Данилова о Медведчуке и Марченко. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-naradu-shodo-strategiyi-reintegraciyi-timch-66653
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ