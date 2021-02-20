Зеленский собрал срочное совещание по Донбассу: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу возвращения временно оккупированных территорий Донбасса под контроль нашей страны. В офисе президента обсудили стратегию реинтеграции и построение мощной системы национальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Фото: ОП

Сообщается, что вопрос установления мира и возвращения оккупированных территорий в Украину был одним из ключевых пунктов в предвыборной программе Владимира Зеленского в 2019 году.

На совещании обсуждали то, что государство разрабатывает эффективные инструменты для того, чтобы обеспечить безопасную интеграцию временно оккупированных территорий.

Этот процесс включает в себя формирование поддержки на международном уровне, активизация движения на всех международных переговорных площадках, возобновление переговоров по поводу деоккупации Крыма, создание информационного суверенитета Украины и обеспечение доступа к админуслугам для жителей оккупированных территорий.

В прес-службе ОП сообщили, что на совещании также обсуждали укрепление украинской армии, которая должна функционировать в соответствии со стандартами НАТО.

Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану разработать четкий план комплектации ВСУ но новым образцам и назвать сроки постройки современной и профессиональной армии.

Президент также отметил, что выступает за увеличение заработных плат военных и обеспечение жильем военнослужащих, которые в этом нуждаются по четкой программе.

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