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В США сделали важное заявление по поводу войны Украины и России

Глава Пентагона затронул военную мощь Украины

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

В США сделали важное заявление по поводу военной мощи Украины и противостоянии нашей страны с Россией. Об этом сказал новый глава Пентагона Ллойд Остин во время разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном. Об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы Пентагона. 

В США сделали важное заявление по поводу войны Украины и России

Фото: Google

Сообщается, что главы оборонных ведомств Украины и США обсудили между собой укрепление стратегического сотрудничества между нашими странами. Остин сказал, что США непоколебимо продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. 

Он заявил, что США настаивает на наращивании потенциала вооруженных сил Украины для того, чтобы эффективно противостоять российской агрессии на Донбассе. Глава Пентагона также поблагодарил Тарана за вклад Украины в международную безопасность.

Остин отметил, что Украине необходимо сохранять прогресс в проведении реформ в сфере обороны. Таран же поблагодарил главу Пентагона за постоянную поддержку Украины со стороны Штатов и заявил, что наша страна продолжит реформировать оборонную сферу в соответствии с основными принципами и стандартами НАТО.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. 

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Россией Крыма в 2014 году, которая не была признана международным сообществом, в том числе и США.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в СНБО прокомментировали санкции против телеканала Порошенко.

Читайте также, почему ввели санкции против Медведчука и Марченко. 


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Источник: https://www.defense.gov
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