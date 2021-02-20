В США сделали важное заявление по поводу войны Украины и России

В США сделали важное заявление по поводу военной мощи Украины и противостоянии нашей страны с Россией. Об этом сказал новый глава Пентагона Ллойд Остин во время разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном. Об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы Пентагона.

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Сообщается, что главы оборонных ведомств Украины и США обсудили между собой укрепление стратегического сотрудничества между нашими странами. Остин сказал, что США непоколебимо продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Он заявил, что США настаивает на наращивании потенциала вооруженных сил Украины для того, чтобы эффективно противостоять российской агрессии на Донбассе. Глава Пентагона также поблагодарил Тарана за вклад Украины в международную безопасность.

Остин отметил, что Украине необходимо сохранять прогресс в проведении реформ в сфере обороны. Таран же поблагодарил главу Пентагона за постоянную поддержку Украины со стороны Штатов и заявил, что наша страна продолжит реформировать оборонную сферу в соответствии с основными принципами и стандартами НАТО.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Россией Крыма в 2014 году, которая не была признана международным сообществом, в том числе и США.

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