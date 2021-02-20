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Главная Новости Политика внутренняя политика Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой
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Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой

Секретарь СНБО назвал причину

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал громкое заявление насчет санкций против нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой

Фото: ОП

По словам Данилова, Марченко, Медведчук и другие лица, которые попали под санкции, являются террористической группировкой, которая финансирует своих боевиков на оккупированном Донбассе. Секретарь СНБО подчеркнул, что они делают это абсолютно сознательно.

Речь идет о материалах украинских спецслужб о том, что нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске (РФ), которым владеют Медведчук и его жена, поставляет ГСМ на оккупированные территории Донбасса.

Данилов сказал, что топливо идет террористам, которые убивают наших бойцов и у СНБО очень много доказательств того, что санкции введены против террористической группировки. 

19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа Тараса Козака и ряда других лиц. Причиной наложения санкция стало финансирование терроризма.

Также были введены санкции против владельцев трубопровода "Прикарпатзападтранс", владельцем которого также называют Медведчука. На брифинге в ОП Алексей Данилов говорил, что трубопровод вернут в собственность государства, у которого он был незаконно украден.

Также Данилов пообещал расширение списка санкций против олигархов и народных депутатов, которые были причастны к грабежу страны с 1991 года. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук прокомментировал введение санкций против Медведчука и Марченко. 

Читайте также комментарий минкульта о санкциях. 


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