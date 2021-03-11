Зеленский собирает заседание СНБО сегодня: что будут обсуждать

Стало известно, что будут обсуждать на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится 11 марта в 15:00. Изначально проведение заседания планировали на 12 марта. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

Фото: ОП

Сообщается, что заседание состоится сегодня, в 15:00, хотя изначально планировалось на пятницу, 12 марта. Окончательная повестка дня пока не установлена, однако будет продолжена линия решений о лишениях воинских и почетных званий людей, которые изменили присяге и перешли на сторону России.

Также возможно рассмотрение вопроса выполнения государственного оборонного заказа и планах на 2021 год в этой сфере. На этом повестка дня не заканчивается, однако остается неизвестной.

Справка: 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называли Виктора Медведчука. Зеленский обвинил телеканалы в финансировании из России и работе против национальной безопасности нашей страны.

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма. Секретарь СНБО Данилов назвал Марченко и Медведчука террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на оккупированных территориях Донбасса.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто может быть покровителем Виктора Медведчука в СБУ.

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