Зеленский собирает заседание СНБО: что будут обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский собирает очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на пятницу, 19 марта. Стало известно, что будут обсуждать. Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Юлия Клименко в эфире телеканала "Украина 24".

Фото: ОП

По ее словам, сегодняшнее заседание СНБО будет полностью посвящено пандемии и возможным ограничениям. Она отметила, что скорее всего, на заседании обсудят опасность третьей волны коронавируса и дальнейшие действия в связи с этим.

Нардеп заявила, что во многих областях переполнены больницы и уже происходит разворачивание мобильных госпиталей. Клименко сказала, что переполнены не только больницы, но и морги.

Она отметила, что на СНБО поднимут вопрос о том, как ограничения необходимо вводить из-за наступления пандемии, будет ли это введение нового общенационального нокдауна или же региональные карантины.

Клименко подчеркнула, что данный вопрос является серьезным по той причине, что в Украине уже выявлен британский штамм коронавируса, однако самолеты из Великобритании продолжают летать в Украину.

Справка: 2 февраля Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалы 112, NewsOne и Zik, владельцем которых он являлся. Фактическим собственником каналов называли Виктора Медведчука.

19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма.

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