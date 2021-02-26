Зеленский собирает закрытое заседание СНБО: стало известно, что будут обсуждать

Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук рассказал о том, что могут вынести на повестку дня на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны 26 февраля, которое собрал Владимир Зеленский. Об этом он написал на своей канала в Telegram.

Фото: ОП

По его словам, появилась информация о том, что на заседании СНБО будут обсуждать функционирование судебной системы в Украине.

Также политик сказал, что офисе президента уже прошли совещания по поводу работы украинских судов. Кроме этого, телеграмм-канал "Тайна депутата" сообщает о том, что на СНБО могут поднять вопрос протестов в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Заседание СНБО начнется в 17:30 26 февраля.

Справка: 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и ряда его бизнес-активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука.

Владимир Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО. Министр культуры Александр Ткаченко обвинили их в информационном терроризме, а секретарь СНБО Данилов пригрозил санкциями всем каналам, которые работают против Украины.

19 февраля СНБО наложил санкции на самого Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко, гражданскую жену Тараса Козака Наталью Лавренюк и ряд других лиц за финансирование терроризма. Алексей Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая снабжает боевиков.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Суркис организовал встречу Баканова и Медведчука.

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