Президент Украины после Зеленского: о чем говорит текущий рейтинг партий и их лидеров

Недавно СМИ опубликовали данные новых социологических опросов, касающихся президентских рейтингов. Результаты показывают, что на первом месте пока еще идет действующий глава государства Владимир Зеленский, однако сейчас он уже далеко не безоговорочный лидер, как два года назад.



Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Три года до президентских выборов в Украине

По данным Киевского международного института социологии, за Зеленского готовы отдать голоса 16,2% среди всех опрошенных, за Петра Порошенко – 13,1%, за Юлию Тимошенко – 10,3%, за Юрия Бойко – 8,1%.

Интересно, что онлайн-букмекеры, несмотря на то, что до выборов президента Украины достаточно долго, уже принимают ставки. И здесь фаворитом также является президент Зеленский. Так, по данным 1xBet, шансы на его победу оцениваются в 2,5, в то время как у Порошенко коэффициент 6,00, у Бойко – 9,9, у Тимошенко – 10,00.

Стоит учитывать также данные региональных выборов, которые прошли в Украине в октябре 2020 года и стали не очень приятным сюрпризом для партии власти и лично Зеленского. "Слуги народа" получили всего 17,13 % мест, ненамного опередив "ЕС" (15,9%). Также достаточно весомое количество голосов набрали кандидаты от ОПЗЖ (12,92%), "Батькивщина" (10,79%) и "За будущее" (10,28%).

Итоги местных выборов показали, что результат Зеленского на президентских выборах – это его личная популярность, обещания остановить войну на Донбассе и избавить страну от коррупции и безработицы, а также голоса тех, кто просто не хотел видеть президентом Порошенко. Сильная партия за отведенное время так и не была построена, а на местах было очень мало ярких лидеров, которым бы доверяли жители регионов.

Власть теряет популярность

Также важны результаты соцопросов по политическим партиям, и здесь для "слуг народа" вырисовывается еще более проблемная картина. Так, согласно данным Украинской социологической группы, лидером является ОПЗЖ — 25,7%; партия Порошенко "Европейская солидарность" с результатом 20,1% идет на втором месте, а пропрезидентская политсила "Слуга народа" – только на третьем (16,6%). Весьма неплохие шансы пройти в парламент имеет и "Батькивщина" – 10,8%.

А вот это уже серьезный повод задуматься, поскольку президентская политсила и так, по сути, уже потеряла монобольшинство в Верховной Раде, и даже если будет предпринята попытка распустить парламент и провести досрочные выборы, "слуги народа" его себе не вернут. Мало того, они рискуют вообще стать меньшинством, и тогда Зеленский может повторить судьбу Виктора Ющенко, который в 2005 году стал президентом, но после выборов 2006 года был вынужден работать с практически неподконтрольной Радой.

Мы обратились за комментариями к известным украинским экспертам.

Так, политтехнолог Алексей Голобуцкий полагает, что несмотря на снижение популярности президента Владимира Зеленского, в будущем в стране могут произойти события, которые поспособствуют возвращению ему утраченных позиций.

"Текущий рейтинг показывает тенденцию: да, власть стала менее популярной, да, поддержка Зеленского идет вниз. Соответственно, политики, которые последовательно оппонировали власти все 1,5 года, не пытаясь пойти на компромиссы, вернули себе голоса избирателей, на волне эйфории в 2019-м перешедшие к Зеленскому. Но большинство из них в любом случае приближаются к своему "рейтинговому потолку". С другой стороны, мы не можем предугадать, какие проблемы нас ожидают. Вполне может сложиться настолько тяжёлая кризисная ситуация, что это изменит все расклады и нивелирует весь ранее накопленный негатив к Зеленскому – если избиратели решат, что именно этот политик всё спасёт", – считает эксперт.

Президентские рейтинги

В свою очередь, Владимир Фесенко считает, что вопрос о том, кто будет президентом после Зеленского, ставить еще рано.

"Если бы в феврале-марте 2016 года задавали такой же вопрос, то вряд ли кто-то дал бы точный прогноз. Большинство наблюдателей не считали Зеленского одним из главных фаворитов даже на старте официальной кампании в январе 2019 года. Я назвал его главным фаворитом в конце января 2019 года, и к моим тогдашним оценкам большинство наблюдателей относились скептически".

По его словам, обоснованный прогноз по фаворитам будущих президентских выборов можно будет давать не ранее, чем за год до президентских выборов.

"К тому же рейтинговая ситуация уже меняется – она несколько разная до запрета телеканалов, подконтрольных Виктору Медведчуку, и после", – добавил Фесенко.

Также стоит отметить, что у "слуг народа" и лично Зеленского не просто падает рейтинг, но и растут антирейтинги. Впрочем, большинство украинских политических экспертов склоняются к мнению, что эта проблема не слишком существенная, учитывая сегодняшние реалии.

"Высокие антирейтинги – одна из отличительных черт украинской политики, – отмечает Алексей Голобуцкий. – Но именно для нашего общества это не приговор и имеет значение, если есть реальная альтернатива. Но когда выбирать фактически не из кого, лица всё те же, то любой антирейтинг теряет значение. Впрочем, несмотря на "замороженную верхушку" из одних и тех же 4-х фамилий (Порошенко, Тимошенко, Бойко, Зеленский), у нас всё же намечается возможность альтернативы. В этом контексте называют фамилии Кличко, Разумкова и Гройсмана".

По мнению Голобуцкого, в плане общего позиционирования и Кличко, и Гройсман, и Разумков фактически претендуют на одну нишу: умеренных политиков, готовых к компромиссам центристов – то, к чему пришёл в итоге и Зеленский. Поэтому выбирать из них украинцы будут по другим критериям.

Что касается будущих парламентских выборов, то здесь ситуацию предугадать также непросто. Даже несмотря на тот факт, что фавориты этой гонки намного опережают остальную группу "преследователей".

"Наверняка появятся и новые игроки (новые политические силы), и расклад сил может поменяться. В 2014 г. будущий победитель парламентских выборов ("Народный фронт") появился за два с половиной месяцев до выборов. В 2014 г. вообще появилась новая политическая реальность, и партийный ландшафт существенно поменялся. В 2018 г. немыслимо было представить себе результат парламентских выборов 2019 г. Все поменяли сенсационные президентские выборы", – подчеркивает Владимир Фесенко.

Причины падения рейтинга

Вероятно, главные причины падения рейтинга президента Зеленского – это не только продолжающаяся коррупция, невыразительная политическая и экономическая стратегия, а также повышение тарифов ЖКХ, приведшее к протестам. Правящая команда, к сожалению, оказалась малоэффективной, а обещания, которые давал Зеленский во время предвыборной кампании, в большинстве своем так и не были выполнены.

С 2014 года Украина переживает самые сложные времена за весь период своего существования как независимого государства. Потерян Крым и значительная часть Донбасса, экономика испытывает серьезные проблемы, которые "слуги народа" не только не решили, но и еще больше усугубили.

Если раньше можно было обвинять в развязывании войны "майдановцев" и лично Петра Порошенко, то сейчас у избирателей возникает вполне резонный вопрос: почему Порошенко ушел, а проблемы, в которых обвиняли в том числе и его, не решаются? И, несмотря на тот факт, что сам экс-президент лично перед выборами признался в том, что допускал ошибки и нарушал закон, многие, разочаровавшись в Зеленском, уже хотят вернуть столь нелюбимого Петра Алексеевича. И даже не потому, что он был хорошим президентом, а потому, что в вопросах взаимоотношений с Москвой он был более конкретным, а в отношениях с Европой – более эффективным.

Обещанное Зеленским "окончание войны" так и не наступило. Мало того, многие вопросы, которые решались в этом направлении при Порошенко (например, обмен удерживаемыми лицами), сейчас просто зашли в тупик.

Из страны по-прежнему уезжают люди в поисках лучшей жизни. Растет безработица, а эпидемия коронавируса ее значительно усугубила, как и ошибки при введении карантинных мер.

По всей стране скитаются более миллиона только зарегистрированных переселенцев, которые тоже могут гипотетически дать голоса, но о которых просто "забыли". Немногое положительное, что можно отметить среди работы действующей команды в отношении Донбасса, это, пожалуй, ремонт дорог и мостов, как например в Станице Луганской.

Этот, а также другие факторы требуют сильного и умного руководителя государства, а не просто веселого человека, который умеет шутить и играть на рояле интимным местом.

Отметим, что времени до выборов действительно много, но определенные выводы можно сделать уже сегодня. Скорее всего, на выборах 2024 года уже не будет явного фаворита, как в 2019 году. Среди лидеров гонки намечается как минимум троевластие (Зеленский, Порошенко, Бойко). А если к тому времени появятся "темные лошадки", да еще и старые политики вроде Юлии Тимошенко наберут популярность, у нас в первом туре вообще может вырисоваться "семибоярщина".

Некоторые эксперты высказывают мнение, что рост популярности ОПЗЖ – это верный сигнал к тому, что на следующих президентских выборах Зеленского может опередить как Юрий Бойко, так и другой лидер этой политсилы – кум Путина Виктор Медведчук (если примет участие). Наверняка на выборы пойдет кто-то один из них, они рассчитают это потом, основываясь также на социологии, и "дробить" голоса своего электората вряд ли станут. И здесь уже подключатся не только политические, но и экономические факторы. Не забываем о том, что кандидат от ОПЗЖ собирает голоса пророссийски настроенных граждан, и для его поддержки подключится как официальная Москва, так и российский капитал, у которого есть свои выгоды на территории Украины.

Среди украинских экспертов, считающих РФ безоговорочным агрессором, ходит мнение, что Зеленскому и Порошенко необходимо сейчас если не объединяться, то, по крайней мере, заключить хотя бы "пакт о ненападении". И если они продолжат войну между собой, то ОПЗЖ этим непременно воспользуется и на президентских выборах просто оставит обоих не удел. А победа Бойко или Медведчука, по их мнению, может привести к окончательной потере украинской государственности.

Безусловно, это слишком смелые и резкие заявления. Однако доля истины в них есть. Возможно, это понимают и "слуги народа" – не зря же президент принял меры в отношении телеканалов Медведчука.

Напомним, стало известно, сколько заработал Зеленский в декабре и январе.

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