Зеленский собирает закрытое заседание СНБО, где будут принимать "жесткие решения"

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Гриниченко Дима
Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени собирает закрытое заседание СНБО, на котором должны принять жесткие решения для национальной безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
Фото: ОП
Заседание состоится в пятницу, 19 февраля в здании Офиса Президента на Банковой. Часть вопросов СНБО будет рассматривать в закрытом режиме. Президент Зеленский уже дал поручение секретарю СНБО Алексею Данилову готовить повестку дня заседания.
В пресс-службе ОП сообщили о том, что угрозы национальной безопасности требуют жестких решений, однако таких, которые не противоречат Конституции Украины и Законам нашей страны.
У Зеленского отметили, что многие решения, которые защищают национальную безопасность до прихода президента к власти постоянно откладывались по причине политических мотивов, а угрозы превратились в мины замедленного действия.
Там также сообщили, что все коллегиальные решения СНБО принимаются в соответствии с интересами Украины.
2 февраля 2021 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и ряда его бизнес-активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником этого медиахолдинга считают нардепа Виктора Медведчука.
Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая наш путь в Европейский союз и НАТО.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой будет стратегия США по вопросу войны на Донбассе.
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