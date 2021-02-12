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Стало известно, связано ли обострение на Донбассе с блокировкой каналов Медведчука

Это один из элементов давления

сегодня, 16:00
Автор:

Гриниченко Дима

Советник главы Офиса Президента и спикер украинской делегации в Минской ТКГ Алексей Арестович рассказал о том, связано ли обострение боевых действий на Донбассе с недавней блокировкой телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с Виктором Медведчуком. Об этом он сообщил в эфире "Громадского радио".

Стало известно, связано ли обострение на Донбассе с блокировкой каналов Медведчука

Медведчук. Фото: скриншот

По словам Арестовича, блокировка каналов и обострение на Донбассе являются отдельными процессами, которые не связаны между собой. Он сказал, что увеличение обстрелов связано с попытками надавить на украинскую делегацию в ТКГ.

Он сказал, что Россия постоянно пытается пропихнуть один и тот же вопрос, а именно представить себя не как сторону конфликта, а как посредника в переговорах.

Саму же Украину россияне хотят вынудить вести прямые переговоры с марионеточными администрациями в Донецке и Луганске и для этого давят на нашу сторону. Арестович сказал, что обострением они хотят вынудить нашу страну идти на уступки и переступить "красные линии", на что Украина не собирается соглашаться.

Также Арестович сказал, что вся ответственность за обострение ситуации на фронте лежит на России. 

11 февраля от пули снайпера в районе Горловки и Марьинки погибло двое украинских военнослужащих. Каждый день на линии фронта фиксируют увеличение обстрелов.

Алексей Арестович стал советником главы украинской делегации Леонида Кравчука и спикером ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина не позволит сорвать решим тишины на Донбассе

Читайте также комментарий Евросоюза насчет закрытия каналов Медведчука.


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Источник: https://hromadske.radio/ru/news/2021/02/12/to-otdel-n-e-protsess-arestovych-o-tom-sviazano-ly-obostrenye-na-donbasse-s-zakr-tyem-kanalov-medvedchuka
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