Зеленский снял интригу – ответил, пойдет ли на второй президентский срок

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на второй срок после окончания войны. Но, если выборы состоятся во время войны, то будет баллотироваться в президенты. Свое решение Зеленский объяснил тем, что не может оставить украинцев во время войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины сделал в интервью "Digi24".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Если бы война продолжалась — да, если бы война закончилась — нет. Я не могу убежать во время войны", — ответил Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что в последнее время, несмотря на то, что в Украине продолжается полномасштабная война и действует военное положение, многие политики на Западе намекают на необходимости проведения выборов в Украине. Президент Украины и представители его Офиса также продолжают высказываться на тему выборов. Эксперты напоминают, что во время военного положения, согласно Конституции, выборы невозможны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что для проведения демократических выборов в Украине в условиях военного времени нам необходимо не только изменение законодательства, но и – серьезное усиление противоракетной обороны, дополнительные финансовые средства. Почему тема выборов в Украине актуализировалась в последнее время, в том числе – с подачи Запада? Какие есть наиболее реалистичные сценарии их проведения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабная война России против Украины находится уже на завершающем периоде. При этом важно признать, что он может быть самым тяжелым. Но даже приблизительно прогнозировать окончание боевых действий в настоящее время сложно. Такое заявление в интервью "Digi24" сделал президент Украины Владимир Зеленский.



