Зеленский сделал заявление об окончании войны: наступил ли уже завершающий период

Полномасштабная война России против Украины находится уже на завершающем периоде. При этом важно признать, что он может быть самым тяжелым. Но даже приблизительно прогнозировать окончание боевых действий в настоящее время сложно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Digi24" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Журналисты уже традиционно поинтересовались мнением президента Украины, когда может закончится война, на что украинский лидер ответил, что, вероятно, никто сейчас не может назвать точную дату.

При этом Зеленский уточнил, что в настоящее время украинские защитники продолжают вести контрнаступательную кампанию для освобождения временно захваченной территорий страны.

"Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю, когда, но я тоже не могу вам этого сказать", — признался президент.

Также глава государства высказался об определенных периодах войны РФ против Украины, и озвучил мнение, что в настоящее время – уже завершающая стадия. По словам Зеленского, сейчас наступила последняя часть войны. Неверно, когда кто-то говорит, что сейчас середина войны и непонятно, когда наступит ее завершающий этап. Первый период войны мы уже прошли, когда остановили наступление российских войск РФ, остановили оккупацию. Затем наступил второй этап – перехват инициативы. Поэтому разумно говорить, что сейчас наступил последней третий этап и он, вероятно, самый тяжелый.

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