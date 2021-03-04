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Зеленский сделал важное заявление о борьбе с российской пропагандой

Влияние на Украину идет не только от российских СМИ

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о борьбе с российской информационной пропагандой в нашей стране и оценил успехи, которых удалось достигнуть. Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем. 

Зеленский сделал важное заявление о борьбе с российской пропагандой

Фото: ОП

По словам Зеленского, наша страна эффективно ведет борьбу с информационной пропагандой России и её СМИ. Он отметил, что пропагандистское влияние на украинцев исходит не только со стороны СМИ России, но и СМИ, которые находятся в Украине.

Президент сказал, что борьба с пропагандой в Украине продолжается. Он подчеркнул, что наша страна успешно борется с российским влиянием и сообщил об очень позитивных результатах.

Справка: 2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на народного депутата Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых был телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называли нардепа и кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. 

Президент заявил, что телеканалы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в Европейский союз и НАТО.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды. Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил санкциями всем телеканалам, которые ведут антиукраинскую деятельность.

Журналисты заблокированных каналов создали новый телеканал "Первый независимый", который прекратил свое вещание через два часа после выхода в эфир.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Аваков заговорил о новых санкциях СНБО.

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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1107544236381557
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