Аваков заговорил о новых санкциях СНБО: кто в зоне риска

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Таисия Ерохина
Стало понятно, что с Путиным невозможно
договориться, а Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) вскоре
рассмотрит введение новых санкций. Об этом сказал глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону. "Комментарии"
спросили экспертов, кто может попасть под санкции – и чем может ответить
Россия.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический эксперт Денис Гороховский
подчеркивает, что санкции всегда были инструментом политического влияния. А в
Украине, по его словам, их начали использовать и как инструмент для решения
внутренних вопросов.
"Учитывая, что на сегодняшний день под
санкциями уже находятся все основные российские компании, которые работали в
Украине до 2014 года, то новый санкционный список пополнится непубличными
компаниями", — предполагает Денис Гороховский.
Он не исключает, что будут в списке компании,
входящие в орбиту Медведчука.
"Для власти это будет возможность позаигрывать
с праворадикальным электоратом, показав, что власть “закручивает гайки” для
пророссийских сил", — поясняет политэксперт.
У аналитика Фонда "Демократические
инициативы имени Илька Кучерива" Петра Бурковского слова Авакова вызывают
недоумение.
"Во-первых, вопросы обоснования и применения
санкций находятся за пределами компетенции МВД. Данные для этого может
предоставить только разведка, которую Аваков не контролирует. Поэтому министр
рискует в данном случае выглядеть голословным, — поясняет аналитик. —
Во-вторых, комментарии Авакова могут быть попыткой отвлечь внимание от его
связи с делом об осуждении Сергея Стерненко".
Это дело, напоминает Петр Бурковский, вела
полиция. Поэтому министр в данном случае несет ответственность за заключение
одесского активиста. А разговоры о санкциях — удобный повод отвести от себя
подозрения.
"В-третьих, — продолжает эксперт, — Аваков
заинтересован в контроле над Харьковом, где ему противостоит ОПЗЖ и политики с
пророссийскими взглядами и интересами. Это может быть сигналом, практически не
скрытой угрозой им всем не оказывать сопротивления и смириться с доминированием
Авакова в городе и регионе".
Напомним, эксперты спрогнозировали, какова
вероятность нового Майдана из-за протестов в Киеве.
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