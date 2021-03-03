Аваков заговорил о новых санкциях СНБО: кто в зоне риска

Стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, а Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) вскоре рассмотрит введение новых санкций. Об этом сказал глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону. "Комментарии" спросили экспертов, кто может попасть под санкции – и чем может ответить Россия.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Новый санкционный список пополнится непубличными компаниями"

Политический эксперт Денис Гороховский подчеркивает, что санкции всегда были инструментом политического влияния. А в Украине, по его словам, их начали использовать и как инструмент для решения внутренних вопросов.

"Учитывая, что на сегодняшний день под санкциями уже находятся все основные российские компании, которые работали в Украине до 2014 года, то новый санкционный список пополнится непубличными компаниями", — предполагает Денис Гороховский.

Он не исключает, что будут в списке компании, входящие в орбиту Медведчука.

"Для власти это будет возможность позаигрывать с праворадикальным электоратом, показав, что власть “закручивает гайки” для пророссийских сил", — поясняет политэксперт.

"Разговоры о санкциях — удобный повод отвести от себя подозрения"

У аналитика Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петра Бурковского слова Авакова вызывают недоумение.

"Во-первых, вопросы обоснования и применения санкций находятся за пределами компетенции МВД. Данные для этого может предоставить только разведка, которую Аваков не контролирует. Поэтому министр рискует в данном случае выглядеть голословным, — поясняет аналитик. — Во-вторых, комментарии Авакова могут быть попыткой отвлечь внимание от его связи с делом об осуждении Сергея Стерненко".

Это дело, напоминает Петр Бурковский, вела полиция. Поэтому министр в данном случае несет ответственность за заключение одесского активиста. А разговоры о санкциях — удобный повод отвести от себя подозрения.

"В-третьих, — продолжает эксперт, — Аваков заинтересован в контроле над Харьковом, где ему противостоит ОПЗЖ и политики с пророссийскими взглядами и интересами. Это может быть сигналом, практически не скрытой угрозой им всем не оказывать сопротивления и смириться с доминированием Авакова в городе и регионе".

Напомним, эксперты спрогнозировали, какова вероятность нового Майдана из-за протестов в Киеве.

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