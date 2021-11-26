Зеленский рассказал, сократят ли количество депутатов в парламенте

Украинский государственный глава Владимир Зеленский прокомментировал вопрос сокращения количества депутатов в парламенте. Президент подчеркнул, что это будет обязательно сделано. Об этом гарант заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

"Я считаю, что мы обещали сокращение депутатов, и оно будет обязательно сделано. Это важно", – сказал Зеленский.

Отметим, что украинский лидер также заявил, что одним из виновных в потере Крыма есть экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который во время развертывания российской спецоперации в Крыму исполнял обязанности президента Украины. А в потере части Донбасса большая часть вины лежит на пятом президенте Украины Петре Порошенко.

Президент отметил, что Александр Турчинов сегодня находится среди тех лиц, которые виновны в том, что Украина потеряла Крым в 2014-м году. Фамилию Порошенко Зеленский назвал, когда зашла речь о потери Украиной Донбасса. При этом глава государства подчеркнул, что это лично его мнение. Правда потом Зеленский добавил, что его мнение совпадает с мнением, которого придерживается подавляющее большинство украинцев.

Кроме того, во время пресс-марафона со средствами массовой информации президент Владимир Зеленский фактически обвинил бизнесмена Рината Ахметова в сотрудничестве с российскими спецслужбами, а также в том, что он может быть причастен к подготовке госпереворота. Насколько это может быть достоверная информация? О чём говорит ее обнародование? Каковы могут быть последствия? На эти вопросы портал "Комментарии" попытался найти вопросы с нашими экспертами.





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