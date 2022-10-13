Зеленский рассказал с кем будет говорить в России о мире

Президент Украины в интервью немецкому изданию ZDF рассказал с кем готов говорить в Российской Федерации о мирном разрешении войны. Также Зеленский сообщил, что пытался говорить с Путиным за два года до начала полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Украинский президент дал эксклюзивное интервью порталу ZDF, где рассказал о несостоявшихся переговорах с Владимиром Путиным.

Журналистка немецкого издания вспомнила слова президента Украины, который публично сообщил, что больше не готов говорить с Путиным и спросила, с кем будет разговаривать Владимир Зеленский, с кем можно найти мир.

"С тем, кто хочет обрести мир, мы готовы говорить", — сообщил Зеленский.

Лидер Украины отметил, что ранее готов был говорить с Владимиром Путиным с первого дня своего президентства, но РФ не хотела диалога. Зеленский считает, что Россия таким образом показала свою позицию и просто ждала, чтобы захватить Украину. А когда РФ удалось оккупировать и аннексировать четыре украинских области Путин через разные каналы начал сообщать Зеленскому, что он готов к разговору.

Ранее портал "Комментарии" писали о пяти шагах защиты от агрессии Российской Федерации. Среди этих шагов прозвучали следующие пункты: демократия, оружие, независимость, единство и наказание для агрессора.

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинский президент жестко раскритиковал окружение Владимира Путина, назвав их щенками. Кроме того, критика досталась и российскому обществу. Владимир Зеленский назвал россиян слепыми и глухими. Украинский лидер также отметил, что РФ следует изолировать и не иметь дело с террористами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!