Зеленский рассказал, почему всю жизнь вместе именно с Еленой

Государственный глава Владимир Зеленский признался, что его избранница Елена очень откровенная и всегда была такой. Это, со слов президента, является причиной их долгой совместной жизни вместе с женой. Этим Зеленский поделился в программе "VIP с Натальей Мосейчук", пишет OBOZREVATEL.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская - фото из открытых источников

Глава государства также отметил, что дома его супруга является "серым кардиналом":

"Она очень откровенная и всегда такой была, поэтому я всю жизнь с ней. У нее есть чувство на людей, она такой серый кардинал у нас дома. Она точно меня любит и знает, кто я. Для меня она самая лучшая", – рассказал президент.

Отмечается, что Владимир и Елена Зеленские учились в параллельных классах одного учебного заведения, однако были не знакомы. Только по окончанию школы состоялось их знакомство. Они встречались восемь лет, а в 2003 году вступили в брак.

Напомним, что Владимир Зеленский также рассказал о вероятности второго президентского срока. По его словам, второй срок "от него не зависит, ведь это — выбор украинцев". Отвечая на вопрос Натальи Мосейчук, хочет ли он быть государственным главой по окончанию каденции, Зеленский акцентировал, что в первую очередь это зависит от людей.

Ранее портал "Комментарии" писал, что государственный глава Владимир Зеленский побеседовал с журналистами CBS News в неформальной обстановке – за завтраком в квартире своих родителей. В беседе он признался журналистам, что его родители всегда беспокоились за него с момента избрания его президентом Украины. Сами же отец и мать украинского лидера сообщили, что предпочли бы для него юмористическую карьеру, нежели политическую.





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