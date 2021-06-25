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Зеленский рассказал, почему всю жизнь вместе именно с Еленой

Владимир и Елена Зеленские вступили в брак в 2003 году

сегодня, 10:37
Автор:

Елизавета Черных

Государственный глава Владимир Зеленский признался, что его избранница Елена очень откровенная и всегда была такой. Это, со слов президента, является причиной их долгой совместной жизни вместе с женой. Этим Зеленский поделился в программе "VIP с Натальей Мосейчук", пишет OBOZREVATEL.

Зеленский рассказал, почему всю жизнь вместе именно с Еленой

Владимир Зеленский и Елена Зеленская - фото из открытых источников

Глава государства также отметил, что дома его супруга является "серым кардиналом":

"Она очень откровенная и всегда такой была, поэтому я всю жизнь с ней. У нее есть чувство на людей, она такой серый кардинал у нас дома. Она точно меня любит и знает, кто я. Для меня она самая лучшая", – рассказал президент. 

Отмечается, что Владимир и Елена Зеленские учились в параллельных классах одного учебного заведения, однако были не знакомы. Только по окончанию школы состоялось их знакомство. Они встречались восемь лет, а в 2003 году вступили в брак. 

Напомним, что Владимир Зеленский также рассказал о вероятности второго президентского срока. По его словам, второй срок "от него не зависит, ведь это — выбор украинцев". Отвечая на вопрос Натальи Мосейчук, хочет ли он быть государственным главой по окончанию каденции, Зеленский акцентировал, что в первую очередь это зависит от людей. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что государственный глава Владимир Зеленский побеседовал с журналистами CBS News в неформальной обстановке – за завтраком в квартире своих родителей. В беседе он признался журналистам, что его родители всегда беспокоились за него с момента избрания его президентом Украины. Сами же отец и мать украинского лидера сообщили, что предпочли бы для него юмористическую карьеру, нежели политическую.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/zelenskij-priznalsya-pochemu-vsyu-zhizn-vmeste-imenno-s-elenoj.htm?_gl=1*1ccnzjp*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNDU5NzY2OS4xOS4xLjE2MjQ1OTk1OTAuMA..&_ga=2.214398103.123498506.1624340863-2273954
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