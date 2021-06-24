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«Не от меня зависит»: Зеленский о втором президентском сроке

Ранее Владимир Зеленский говорил, что он - "президент одного срока"

24 июня 2021, 23:37
Автор:

Ольга Чародий

«Не от меня зависит»: Зеленский о втором президентском сроке

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства Владимир Зеленский дал интервью в "VIP с Натальей Мосейчук", во время которого рассказал о втором президентском сроке.

По словам президента Зеленского, второй срок "от него не зависит, ведь это — выбор украинцев".

Отвечая на вопрос Натальи Мосейчук, хочет ли он быть президентом второй срок, Зеленский акцентировал, что в первую очередь это зависит от людей.

"Не от меня зависит. Это — выбор людей", — лаконично ответил президент.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что он — "президент одного срока". Но уже сегодня — ему "сложно ответить на этот вопрос".

"Хочется некоторые вещи успеть сделать. Мне кажется, что я много успею", — подытожил президент Украины.

Как мы сообщали ранее, 24 июня президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Об этом сообщает пресс-служба украинского гаранта. 

Исходя из текста указа, санкции вводятся на три года. Кроме выше упомянутых Фирташа и Фукса, в санкционном списке фигурируют 538 физических и 540 юридических лиц, связанных с войной на Донбассе и финансовыми махинациями.

Отныне эти бизнесмены больше не смогут пользоваться своими активами и выводить капитал за пределы Украины. 

Также в документе идет речь о полном прекращении транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, ограничении торговых операций и приостановлении исполнения экономических и финансовых обязательств перед фигурантами.


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Источник: https://tsn.ua/
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