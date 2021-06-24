«Не от меня зависит»: Зеленский о втором президентском сроке

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Ольга Чародий
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Глава государства Владимир Зеленский дал интервью в "VIP
с Натальей Мосейчук", во время которого рассказал о втором президентском сроке.
По словам президента Зеленского, второй срок "от него не
зависит, ведь это — выбор украинцев".
Отвечая на вопрос Натальи Мосейчук, хочет ли он быть
президентом второй срок, Зеленский акцентировал, что в первую очередь это зависит
от людей.
Ранее Владимир Зеленский говорил, что он — "президент одного срока". Но уже сегодня — ему "сложно ответить
на этот вопрос".
Исходя из текста указа, санкции вводятся на три года. Кроме выше упомянутых Фирташа и Фукса, в санкционном списке фигурируют 538 физических и 540 юридических лиц, связанных с войной на Донбассе и финансовыми махинациями.Отныне эти бизнесмены больше не смогут пользоваться своими активами и выводить капитал за пределы Украины.
Также в документе идет речь о полном прекращении транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, ограничении торговых операций и приостановлении исполнения экономических и финансовых обязательств перед фигурантами.
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