Тюремное заключение за ложь в декларациях: какие могут использоваться лазейки, чтобы спрятать свои «излишние» доходы

В четверг, 3 июня, Верховная Рада приняла в целом президентский закон № 4651 об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Введены штраф и тюремные сроки для чиновников. Оцените плюсы и минусы данного законопроекта. Какие могут использоваться лазейки, чтобы спрятать свои "излишние" доходы? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Рада (фото из открытых источников)

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко не исключает, что некоторые поправки могли существенно изменить смысл законопроекта. Саму же идею ужесточения наказания за недостоверное декларирование (от высоких штрафов до лишения свободы на срок до двух лет) считает проблемной.

"С идеей возвращения ответственности в виде лишения свободы за умышленное предоставление недостоверных сведений в декларации, или за умышленную неподачу декларация, могут быть проблемы. Напомню, что в октябре 2020 года Конституционный суд сделал вывод, что лишения свободы за правонарушения подобного формата – непропорциональное наказание. Нормы законы были признаны неконституционными", — отмечет Богдан Бондаренко.

В самой концепции лишения свободы за такого вида правонарушения эксперт плюсов не видит.

"В тот время, кода эта статья (366-1) существовала, статистика вынесения приговор с лишением свободы тяготела к нулю. А потому можно констатировать, что такой способ точно не эффективен для остановки коррупции", — констатирует Богдан Бондаренко.

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь подчеркивает, что, как правило, любой законопроект имеет как положительные так и отрицательные стороны. Не стал исключением и принятый сегодня — об усовершенствовании ответственности за недостоверное декларирование.

"Всем нам известно, что в Украине работа на государство — очень доходное дело. Многие бывшие и теперешние чиновники или правоохранители, не проведя ни дня в бизнесе, за время работы на государство становились миллионерами, а то и миллиардерами. Что порождает определенного рода соблазн для молодого поколения госслужащих. Декларирование в теории должно помочь бороться с коррупцией в их рядах, с нелегальными доходами. Также такая инициатива призвана потенциального увеличить рейтинг действующего президента. Однако это — только в теории. На самом деле это скорее приведет к оттоку из госуправления многих сильных специалистов", — прогнозирует Денис Бондарь.

Он предлагает вспомнить, что произошло с первыми декларантами, которые показали миллионы долларов налички дома. Ответ — ничего.

"То есть, в нашей стране таким образом часть декларантов просто зафиксировали, что у них как бы есть такие деньги, хотя их по факту может и не быть. То есть, делался задел на будущие взятки. На сегодня подача деклараций скорее имеет декларативный характер для чиновников, — считает эксперт. — Никто не мешает им проводить любые коррупционные потоки через фирмы жены или родственников, или других аффелированных лиц. Что легализирует любой коррупционный "поток". Также не стоит и забывать о криптовалютах, где невозможно даже установить, кто является владельцем того или иного кошелька. То есть, возможностей спрятать свои "излишние" доходы — более чем достаточно".

Негативной стороной данного законопроекта, по мнению Дениса Бондаря, является то, что действительно толковые люди, которые и без власти добились чего-то в бизнесе и заработали определенный капитал, будут отказываться идти во власть.

"Такие люди, возможно, могли бы пожертвовать несколькими годами своей жизни для развития нашей страны. Однако далеко не каждому по душе проходить такое декларирование, после которого потом могут возникнуть проблемы с нашими крайне коррумпированными правоохранительными органами, а затем и с несовершенным правосудием, — поясняет эксперт. — Проблема Украины не в недостаточной жесткости законов (они у нас порой более жесткие, чем во многих демократических странах), а в том, что закон работает выборочно — и как правило, в сторону власти и людей аффективных с ними. И пока в Украине будет актуальна фраза "Своим — всё, врагам — закон", никакие антикоррупционные нововведения и декоративные ужесточения не помогут".

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что в Украине наконец началась реальная работа над документом, который определяет понятие "олигарх". В чем суть законопроекта, можете узнать в нашем материале.



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