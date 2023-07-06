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Зеленский рассказал, что приведет к еще большим жертвам в войне и снова обратился к Западу

Президент Украины Зеленский считает, что промедление в передаче оружия Украине приведет к большим жертвам

сегодня, 17:05 comments1140
Автор:
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Кравцев Сергей
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Количество жертв среди украинцев в результате российской агрессии напрямую зависит от сроков и объёмов поставок оружия западными партнерами. Как передает портал "Комментарии", об этом во время интервью "ABC News" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что приведет к еще большим жертвам в войне и снова обратился к Западу

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, истребители F-16 или любое другое вооружение, которое действительно необходимо нашей стране, позволит украинским защитникам "двигаться быстрее и спасти больше жизней".


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"Ну, с другой стороны, было предоставлено некоторое оружие, которое помогает нам спасать жизни, и мы ценим это. Конечно, промедление приведет к большему количеству потерянных жизней", — заявил Владимир Зеленский.

Отметим, в интервью телеканалу "CNN" президент Владимир Зеленский сделал похожее заявление. Глава государства отметил, что укрепленная российская оборона не позволила украинскому контрнаступлению проходить стремительными темпами. Помимо этого, несвоевременные западные поставки вооружения отложили само начало контрнаступления. Если бы обещанное Западом вооружение появилось у украинской армии в запланированные сроки, то продвижение украинских защитников началось бы "гораздо раньше".

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Источник: https://abcnews.go.com/Politics/president-zelenskyy-ukrainian-counteroffensive-advancing-faster/story?id=100739093
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