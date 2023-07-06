Контрнаступление замедляется: Зеленский назвал причину

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Кравцев Сергей
Укрепленная российская оборона не позволила украинскому контрнаступлению проходить стремительными темпами. Помимо этого, несвоевременные западные поставки вооружения отложили само начало контрнаступления. Если бы обещанное Западом вооружение появилось у украинской армии в запланированные сроки, то продвижение украинских защитников началось бы "гораздо раньше". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "CNN" заявил президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства заявил, что он искренне благодарен США и другим партнерам Украины, но он просил их предоставить вооружение и материальные средства, чтобы ВСУ начали наступать раньше. Вся причина в том, считает Зеленский, что из-за позднего старта контрнаступления, продвижение украинской армии идет довольно медленно.
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Президент отметил, что в некоторых районах страны украинские защитник не могут "даже думать о начале" атак, потому что у них нет "соответствующего оружия".
Глава государства добавил, что сложности на поле боя сейчас приводят к тому, что контрнаступление "замедляется".
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