Контрнаступление замедляется: Зеленский назвал причину

Укрепленная российская оборона не позволила украинскому контрнаступлению проходить стремительными темпами. Помимо этого, несвоевременные западные поставки вооружения отложили само начало контрнаступления. Если бы обещанное Западом вооружение появилось у украинской армии в запланированные сроки, то продвижение украинских защитников началось бы "гораздо раньше". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "CNN" заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства заявил, что он искренне благодарен США и другим партнерам Украины, но он просил их предоставить вооружение и материальные средства, чтобы ВСУ начали наступать раньше. Вся причина в том, считает Зеленский, что из-за позднего старта контрнаступления, продвижение украинской армии идет довольно медленно.

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Президент отметил, что в некоторых районах страны украинские защитник не могут "даже думать о начале" атак, потому что у них нет "соответствующего оружия".

Глава государства добавил, что сложности на поле боя сейчас приводят к тому, что контрнаступление "замедляется".

"Я хотел, чтобы наше контрнаступление было гораздо раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи", – заявил Зеленский.

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