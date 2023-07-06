Зеленский рассказал, на кого смотрят те страны, которые не определились – нужна ли Украина в НАТО

Большинство стран-членов НАТО поддерживают присоединение Украины к Альянсу. А государства, который до сих пор не определились со своей позицией, смотрят в сторону США, ожидая ясную позицию и сигнал из Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства согласился с тем мнением, что в нынешних обстоятельствах Украине сложно отстоять свою независимость и суверенитет без помощи США. Это факт, который знают все.

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По его словам, без помощи США война РФ против Украины превратится в замороженный конфликт. В то же время, с помощью Штатов украинский народ деоккупирует свою территорию. Президент отметил, что освобождение каждого следующего города — это ослабление Путина, и этого не нужно бояться.

Зеленский отметил, что в настоящее время США определяются, будет ли приглашение для Украины в НАТО.

"Большинство стран НАТО поддерживают приглашение Украину в НАТО. Те, кто сомневается, — смотрят только на президента Байдена. И президент Байден знает, что именно от него это зависит и это будет его решение", — добавил он.

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