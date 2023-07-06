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Зеленский рассказал, на кого смотрят те страны, которые не определились – нужна ли Украина в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что те страны, которые сомневаются по приглашению Украины в НАТО, смотрят только на Байдена, и он это знает

сегодня, 14:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Большинство стран-членов НАТО поддерживают присоединение Украины к Альянсу. А государства, который до сих пор не определились со своей позицией, смотрят в сторону США, ожидая ясную позицию и сигнал из Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, на кого смотрят те страны, которые не определились – нужна ли Украина в НАТО

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства согласился с тем мнением, что в нынешних обстоятельствах Украине сложно отстоять свою независимость и суверенитет без помощи США. Это факт, который знают все. 


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По его словам, без помощи США война РФ против Украины превратится в замороженный конфликт. В то же время, с помощью Штатов украинский народ деоккупирует свою территорию. Президент отметил, что освобождение каждого следующего города — это ослабление Путина, и этого не нужно бояться.

Зеленский отметил, что в настоящее время США определяются, будет ли приглашение для Украины в НАТО.

"Большинство стран НАТО поддерживают приглашение Украину в НАТО. Те, кто сомневается, — смотрят только на президента Байдена. И президент Байден знает, что именно от него это зависит и это будет его решение", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем ближе саммит НАТО, который состоится в литовской столице – Вильнюсе 11-12 июля, тем больше разнообразных заявлений, подогревающих к нему интерес. Президент Литвы Гитанас Науседа уверяет, что саммит не разочарует украинцев. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что ее страна, как и Польша, настаивает на реальных гарантиях безопасности для Украины до вступления в Альянс. А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, Вашингтон не меняет свою позицию – Украина попадет в НАТО лишь после того, как будет отвечать всем требованиям данного блока. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" ожиданиями от грядущего вильнюсского саммита.




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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=785148993331833
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