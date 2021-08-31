Зеленский рассказал, чего ждет от визита в США

Государственный глава Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках официального визита в США. На сегодня у президента запланировано восемь встреч, передает РБК-Украина со ссылкой на слова президента в комментарии ТСН.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Первая встреча украинского лидера запланирована в Министерстве энергетики, а зачем в оборонном ведомстве.

"В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение и догово ренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол — в деталях. Надо подождать немного", — поделился ожиданиями президент Украины.

Напомним, что встречу глав государства Украины и США перенесли на 1 сентября. Эксперты для портала "Комментарии" рассказали, чего можно ожидать от мероприятия, а также поделились мнением, станет ли встреча продуктивной.

В частности, политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий уверен, что встреча Зеленского с Байденом на этой неделе не просто состоится, но и будет продуктивной. Основные темы — оборона, энергетика и реформы. Ключевой для Украины вопрос — поддержка со стороны США в сфере обороны. По подписанным соглашениям и сопутствующим заявлениям мы, вероятно, увидим, что сотрудничество в этой сфере между Украиной и США будет очень тесным.

А вот политический эксперт, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко считает, что Украине этот визит ничего принести не может. Кроме того, что недоброжелатели нашей страны и этой власти внутри страны посмеются в очередной раз.









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