Зеленский с супругой и топ-чиновниками улетел в США: что может принести нам этот визит

Сегодня, 30 августа, официальная делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским вылетает в США. Об этом сообщили и пресс-секретарь главы государства, и вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. При этом встречу Зеленского и американского президента Джо Байдена снова перенесли – на этот раз на 1 сентября. Что может принести нам этот визит? Какие промахи может допустить украинский президент? Какие сильные шаги сделать? Ситуацию для портала "Комментарии" проанализировали эксперты.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Политический эксперт, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко считает, что Украине этот визит ничего принести не может. Кроме того, что недоброжелатели нашей страны и этой власти внутри страны посмеются в очередной раз.

"За пределами Украины этот визит мало кому интересен. И крупно ошибаются те, кто думает, что в Москве с нетерпением ждут новостей об американском визите Зеленского, – подчеркивает эксперт. – В самом Вашингтоне этот визит тоже никому не нужен, его уже переносили, еще перенесли. Скорее всего, встреча с Байденом будет иметь какой-то протокольный характер. Как с Тихановской (экс-кандидат в президента Беларуси Светлана Тихановская – прим. ред.) – 15-минутная встреча, разговор ни о чем, насыпали печенья – и давай, до свиданья. Понятно, что в Офисе президента будут разгонять, что это "эпохальный прорыв в двусторонних отношениях, дружбе крепнуть и цивилизационному миру быть". То, что мы слышали и в исполнении предшественников Зеленского, а теперь и от него самого".

Сергей Белашко сомневается, что во время встречи от Зеленского следует ожидать каких-то "ляпов", оговорока.

"Всё же Зеленский обладает профессиональными навыками публичных выступлений, так что ожидать "ляпов" от него приходится в гораздо меньшей степени, чем от тех же Порошенко и Януковича. В любом случае, противники Зеленского будут разгонять "зраду". А сотрудники ОП – "перемогу". Но в этом нет серьезной политики, – уверен эксперт. – Наверняка, заготовки уже есть, их потом просто выставят по факту в информационное пространство. Но они будут иметь мало общего с реальностью. Реальность – вывод американских войск из Афганистана, новая волна коронавируса и так далее".

Политический эксперт Михаил Чаплыга ничего позитивного для Украины от визита Зеленского в США не ожидает.

"По той простой причине, что все президенты Украины (и Зеленский – не исключение) совершают подобные поездки не для решения важных для нашей страны проблем, а для решения вопросов сосбтвенной легитимизации в глаза избирателей и западной элиты. За своеобразным ярлыком на княжение. Потому ожидать можно фото, видео, и больше ничего. Всё ради того, чтобы показать, что компрадорская элита рукопожата на западе. Для страны же от таких визитов – одни беды. И сплошные поражения. Едут ведь с дарами, как принято в колониях. В свое время Порошенко привозил дары в виде покупки американского угля в два раза дороже, чем в Украине. И покупки локомотивов, которые мы могли бы создавать сами, – подчеркивает Михаил Чаплыга. – Зеленский едет с решение СНБО по личным врагам Байдена, что не вписывается в нашу Конституцию. И – по стопам Порошенко – с предложением о закупке американского угля. Плюс – дары в виде нашего участия в афганской войне и принятия афганских беженцев".

По мнению эксперта, весь этот визит – один большой промах для государства Украина. И позитив тут может быть только лично для Зеленского.

По мнению координатора направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Дениса Москалика, наиболее вероятным исходом встречи будет очередная декларация поддержки Украины и её территориальной целостности со стороны США.

"Уже в течение длительного времени налаживание прямого контакта и личная встреча между президентами США и Украины является одним из основных внешнеполитических целей украинского руководства. В этом им помогла весенняя военная тревога, связанная с маневрами российских войск вокруг Украины. Сейчас это актуально в связи с определенным кризисом во внешней политике Соединенных Штатов на фоне вывода американских войск из Афганистана", – отмечает эксперт.

По его словам, события в Афганистане привели к негативным морально-психологическим последствиям для Америки и породили некоторый кризис доверия среди её союзников и партнеров. И этим стараются воспользоваться соперники США.

"В таких условиях встреча Байдена и Зеленского должна продемонстрировать, что поддержка Украины сохраняется, не смотря на события на Ближнем Востоке и изменение внешнеполитических приоритетов США на противостояние с Китаем. Под это так же возможно получение Украиной дополнительной помощи от Вашингтона, военной и экономической. Но нужно учитывать, что США сейчас сконцентрированы на других проблемах, связанных с поражением в Афганской войне, отношениями с европейскими союзниками и проблемами в других регионах мира", – предупреждает Денис Москалик.

Среди возможных ошибок, которые может допустить Украина во время этих переговоров, эксперт называет демонстрацию собственной слабости и неготовности оказывать сопротивление, создавая при этом впечатление, что полученная помощь не влияет позитивно на ситуацию.

"Это может быть связано с деятельностью определенных групп из Украины, как например агентурной группы нардепа Андрея Деркача, направленной на подрыв украинско-американских отношений и двухпартийной поддержки Украины по линии демократической партии. Это касается и реанимации дела Бурисмы, и публикации компромата на сына Байдена и членов демократической партии. Отсутствие адекватной реакции на враждебную деятельность может создать у американских партнеров впечатление, что подобные акции проводятся в координации с украинскими властями. Либо, что те слишком слабы, чтобы адекватно реагировать на подобную деятельность", – поясняет Денис Москалик.

Он уверен, что сильным шагом украинской стороны может стать введение новых санкций против агентурной группы Деркача.

"В преддверие визита против самого Андрея Деркача санкции был введены, – напоминает эксперт. – Остается предпринять адекватные меры против остальных членов российской агентурной группы Деркача: Александра Дубинского, Александра Онищенко, Константина Кулика, Андрея Телиженка, Петра Журавля, Антона Симоненко и Дмитрия Ковальчука".

Ранее эксперты рассказали порталу "Комментарии", что важнообсудить Зеленскому с Байденом в США.

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