Энергетика и оборона: что важно обсудить Зеленскому с Байденом в США

Встречу главы Украины Владимира Зеленского и американского президента Джо Байдена снова перенесли – на этот раз на 1 сентября. Но важно, что встреча всё же состоится.

Джо Байден и Владимир Зеленский. Коллаж: 24 канал

Эксперты для издания "Комментарии" озвучили ожидания от предстоящего мероприятия, а также рассказали, будет ли встреча продуктивной.

Важна конкретика в экономических отношениях

Политтехнолог, партнёр SIC Group, Глава Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко подчеркивает, что сама по себе встреча не является результатом.

"Есть динамика отношений, в том числе межведомственных. И решения, которые принимаются третьими сторонами и касаются нас (по тому же "Северному потоку-2"). И это показывает динамику наших отношений с США. Сейчас эта динамика не является положительной, – отмечает эксперт. – Нашими интересами в ситуации с СП-2 ожидаемо уступили ради улучшения отношений с ЕС. Трамп, по сути, эти отношения охладил. Байден пытается их восстановить. Сделать более теплыми, более плотными. И потому мы слышим заявления, что СП-2 уже достроен, он будет запущен, но транзит через Украину нужно сохранить".

По мнению Екатерины Одарченко, исходя даже из этого, нужно пользоваться ситуаций – и приходить к конкретике.

"Следует детализировать получение нами помощи в рамках энергетической безопасности. Какие инвестиционные проекты, в каких областях будут реализованы. Пока лишь абстракции, никаких документов мы не видим. Причем тут важно двигаться параллельными треками и с немцами, и с американцами. Поясняя: наши интересы пострадали, давайте вы будете инвестировать в целевые энергетические программы. Важна конкретика в экономических отношениях, в том числе связанная с энергетическими проектами, – акцентирует эксперт. – И, безусловно, важно поднимать безопасностные вопросы".

Ключевой для Украины вопрос — поддержка со стороны США в сфере обороны

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий уверен, что встреча Зеленского с Байденом на этой неделе не просто состоится, но и будет продуктивной.

"Основные темы — оборона, энергетика и реформы. Ключевой для Украины вопрос — поддержка со стороны США в сфере обороны. По подписанным соглашениям и сопутствующим заявлениям мы, вероятно, увидим, что сотрудничество в этой сфере между Украиной и США будет очень тесным", – прогнозирует Александр Палий.

Комментируя сообщение, что после Вашингтона Зеленский посетит еще и Калифорнию, эксперт предположил, что эта поездка будет связана с поиском инвесторов.

"Это может завершиться как разговорами, так и прорывными решениями. Очень многое, если не всё, в вопросе успеха этого дела будет зависеть от украинской стороны", – считает эксперт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Белом доме прокомментировали слухи об отставке Байдена.

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