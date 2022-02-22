Зеленский прокомментировал возможность введения военного положения в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное введение военного положения во время встречи с президентом Эстонии в Киеве 22 февраля. Об этом сообщает Общественное.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Этот вопрос для нас понятен. Мы верим в то, что войны не будет, мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации, если будет — будет введено военное положение", — заявил Зеленский во время выступления.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная Дума России. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписали договоры о дружбе и взаимопомощи. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что обе палаты российского парламента закрепят решение Путина о признании "ЛНР" и "ДНР" на заседании во вторник, 22 февраля.

Также "Комментарии" писали, что после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании так называемых "ЛДНР" и о введении российских войск на территорию оккупированного Донбасса, президент Зеленский провел серию телефонных разговоров с мировыми лидерами и только потом обратился в видеообращение к украинскому народу. В обращении к украинцам Зеленский попытался ответить на вопрос "что будет дальше?"

Читайте на портале "Комментарии", Резников обратился к украинским военны . Все усилия военно-политического руководства Украины, а также командование Вооруженных Сил будут направлены на укрепление обороны нашего государства.

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