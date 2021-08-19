Зеленский прокомментировал возможность похода на второй срок: нужно еще кое-что сделать

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Корж Антон
Президент Владимир Зеленский уверен, что пока рано говорить о возможности его выдвижения на второй срок в должности главы государства. Хотя безусловно, некоторые начатые вещи ему хотелось бы закончить, информирует "Новое время" со ссылкой на фрагменты интервью президента изданиям Washington Post, Liberation, "Новой Газете" и Funke Media и непосредственно "Новому времени".
Президент Украины Владимир Зеленский / Офис президента Украины
Зеленский считает, что еще очень рано говорить о его подготовке к походу на второй срок.
Тем не менее на уточняющие вопросы интервьюеров о том, рассматривает ли он вообще возможность похода на второй срок, Зеленский неизменно отвечает утвердительно, но с некоторыми оговорками.
Отметим, что в начале своей каденции президент Зеленский обещал, что будет президентом только один срок.
Согласно соцопросу Центра Разумкова, почти половина граждан Украины очень негативно отнеслась бы к заявлению президента Украины Владимира Зеленского касательно его желания баллотироваться на второй президентский срок. Подробнее — в публикации на портале “Комментарии”.
Напомним, что июньские данные опроса КМИС свидетельствуют о том же — около половины украинцев не поддерживают поход Зеленского на второй срок.
Тем временем в Офисе президента Украины, комментируя возможность второго президентского срока Зеленского, заявили, что глава государства еще не принял решения по этому вопросу.
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Обсуждения
Новости
Правдоруб
19 августа 2021, 23:55
Порошенко и Зеленский оказались большими беспредельщиками чем Янукович!!!
Правдоруб
19 августа 2021, 23:00
Арсеній Зайчик, вспомнишь мои слова на осень введут очередной лживый локдаун что бы избежать массовых протестов.
Правдоруб
19 августа 2021, 22:59
Арсеній Зайчик, тебя, зеленского, ахметова, порошенка, турчинова, яценюка, беню, пинчука, медведчука и однозначно кравчука который изначально Украину продал... вывести и расстрелять их и их потомков!!! Вот тебе вся правда. Только такой комментарий удалят.
селянин
19 августа 2021, 20:59
Все, що ти, КАКАЯ РАЗНИЦА", - зробив відкриття продажу землі, хоча більшість Українців ПРОТИ
УсталиМыВсе
19 августа 2021, 17:01
еще один срок Украина не выдержит! хватит с нас этого любительского дилетантизма. НАДОЕЛО...
вася
19 августа 2021, 16:56
Арсеній Зайчик, ---Самая феерическая часть. Трагическая фигура Зайца - толстого и несправедливо оклеветанного. Мало того, что его обвинили в злодеянии - его разлучили с любовью.зе любовью Как жить после этого? Как жить без Моркови? Невыносимо...мульт 'Пиф-паф, ой-ой-ой!'
вася
19 августа 2021, 16:52
Марионе́тка (итал. marionetta) — разновидность управляемой театральной куклы, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей или металлического прута....... А. откуда и. -,,кто......?????
Арсеній Зайчик
19 августа 2021, 16:44
Правдоруб, Ты Порошенковский шестерка. за сколько коробок канфет ты продался. Пусти лучше себе пулю в лоб. Это Порох развалил Украину, и продал ее Медведчуку и Путину, а Зеленский при таком сопротивлении олигархов и российских шестерок и продажной Европейской солидарности пытается хоть как то сохранить Украину.
Сирожа
19 августа 2021, 16:16
Как скажет ему дядя Игорь, так зевовик и сделает, а пока рано думать, команды не было
Владимир
19 августа 2021, 15:47
Второй срок для ЗЕ только на нарах за все сделаное!
Правдоруб
19 августа 2021, 15:39
Зеленский пулю тебе в лоб!!! Вот твой второй срок!!! Ты развалил Украину и продал её!!! Требуй мировую общественность ввести миротворческие войска в Украину и взять границу под контроль это твой шанс хотя бы как-то реабилитироваться.