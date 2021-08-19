Зеленский прокомментировал возможность похода на второй срок: нужно еще кое-что сделать

Президент Владимир Зеленский уверен, что пока рано говорить о возможности его выдвижения на второй срок в должности главы государства. Хотя безусловно, некоторые начатые вещи ему хотелось бы закончить, информирует "Новое время" со ссылкой на фрагменты интервью президента изданиям Washington Post, Liberation, "Новой Газете" и Funke Media и непосредственно "Новому времени".

Президент Украины Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Зеленский считает, что еще очень рано говорить о его подготовке к походу на второй срок.

" Д аже неинтересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром"

, — отметил он.

Тем не менее на уточняющие вопросы интервьюеров о том, рассматривает ли он вообще возможность похода на второй срок, Зеленский неизменно отвечает утвердительно, но с некоторыми оговорками.

"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция", — добавил он.

Отметим, что в начале своей каденции президент Зеленский обещал, что будет президентом только один срок.

Согласно соцопросу Центра Разумкова, почти половина граждан Украины очень негативно отнеслась бы к заявлению президента Украины Владимира Зеленского касательно его желания баллотироваться на второй президентский срок. Подробнее — в публикации на портале “Комментарии”.



Напомним, что июньские данные опроса КМИС свидетельствуют о том же — около половины украинцев не поддерживают поход Зеленского на второй срок.

Тем временем в Офисе президента Украины, комментируя возможность второго президентского срока Зеленского, заявили, что глава государства еще не принял решения по этому вопросу.





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