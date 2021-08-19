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Главная Новости Политика президент Зеленский прокомментировал возможность похода на второй срок: нужно еще кое-что сделать
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Зеленский прокомментировал возможность похода на второй срок: нужно еще кое-что сделать

Зеленский считает, что о его походе на второй срок говорить еще рано

19 августа 2021, 16:20 comments2291
Автор:

Корж Антон

Президент Владимир Зеленский уверен, что пока рано говорить о возможности его выдвижения на второй срок в должности главы государства. Хотя безусловно, некоторые начатые вещи ему хотелось бы закончить, информирует "Новое время" со ссылкой на фрагменты интервью президента изданиям Washington Post, Liberation, "Новой Газете" и Funke Media и непосредственно "Новому времени".

Зеленский прокомментировал возможность похода на второй срок: нужно еще кое-что сделать

Президент Украины Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Зеленский считает, что еще очень рано говорить о его подготовке к походу на второй срок. 

"Даже неинтересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром"
, — отметил он.

Тем не менее на уточняющие вопросы интервьюеров о том, рассматривает ли он вообще возможность похода на второй срок, Зеленский неизменно отвечает утвердительно, но с некоторыми оговорками.

"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция", — добавил он.

Отметим, что в начале своей каденции президент Зеленский обещал, что будет президентом только один срок.

Согласно соцопросу Центра Разумкова, почти половина граждан Украины очень негативно отнеслась бы к заявлению президента Украины Владимира Зеленского касательно его желания баллотироваться на второй президентский срок. Подробнее — в публикации на портале “Комментарии”.

Напомним, что июньские данные опроса КМИС свидетельствуют о том же — около половины украинцев не поддерживают поход Зеленского на второй срок.

Тем временем в Офисе президента Украины, комментируя возможность второго президентского срока Зеленского, заявили, что глава государства еще не принял решения по этому вопросу.


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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/hochu-nekotorye-veshchi-zakonchit-zeleskiy-o-vtorom-sroke-novosti-ukrainy-50178386.html
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Обсуждения

Правдоруб

19 августа 2021, 23:55

Порошенко и Зеленский оказались большими беспредельщиками чем Янукович!!!

Правдоруб

19 августа 2021, 23:00

Арсеній Зайчик, вспомнишь мои слова на осень введут очередной лживый локдаун что бы избежать массовых протестов.

Правдоруб

19 августа 2021, 22:59

Арсеній Зайчик, тебя, зеленского, ахметова, порошенка, турчинова, яценюка, беню, пинчука, медведчука и однозначно кравчука который изначально Украину продал... вывести и расстрелять их и их потомков!!! Вот тебе вся правда. Только такой комментарий удалят.

селянин

19 августа 2021, 20:59

Все, що ти, КАКАЯ РАЗНИЦА", - зробив відкриття продажу землі, хоча більшість Українців ПРОТИ

УсталиМыВсе

19 августа 2021, 17:01

еще один срок Украина не выдержит! хватит с нас этого любительского дилетантизма. НАДОЕЛО...

вася

19 августа 2021, 16:56

Арсеній Зайчик, ---Самая феерическая часть. Трагическая фигура Зайца - толстого и несправедливо оклеветанного. Мало того, что его обвинили в злодеянии - его разлучили с любовью.зе любовью Как жить после этого? Как жить без Моркови? Невыносимо...мульт 'Пиф-паф, ой-ой-ой!'

вася

19 августа 2021, 16:52

Марионе́тка (итал. marionetta) — разновидность управляемой театральной куклы, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей или металлического прута....... А. откуда и. -,,кто......?????

Арсеній Зайчик

19 августа 2021, 16:44

Правдоруб, Ты Порошенковский шестерка. за сколько коробок канфет ты продался. Пусти лучше себе пулю в лоб. Это Порох развалил Украину, и продал ее Медведчуку и Путину, а Зеленский при таком сопротивлении олигархов и российских шестерок и продажной Европейской солидарности пытается хоть как то сохранить Украину.

Сирожа

19 августа 2021, 16:16

Как скажет ему дядя Игорь, так зевовик и сделает, а пока рано думать, команды не было

Владимир

19 августа 2021, 15:47

Второй срок для ЗЕ только на нарах за все сделаное!

Правдоруб

19 августа 2021, 15:39

Зеленский пулю тебе в лоб!!! Вот твой второй срок!!! Ты развалил Украину и продал её!!! Требуй мировую общественность ввести миротворческие войска в Украину и взять границу под контроль это твой шанс хотя бы как-то реабилитироваться.

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