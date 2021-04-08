В Офисе президента разъяснили, будет ли баллотироваться Зеленский на второй срок

В обществе постоянно всплывают вопросы о возможности выдвижения Владимира Зеленского на следующие президентские выборы в качестве кандидата. Представители Офиса президента (далее — ОП) в очередной раз попытались разъяснить позицию главы государства касательно этого вопроса, сообщает "Сегодня".



Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок. Фото: tva.ua

Как объясняет заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, подобное решение — очень серьезное и ответственное, поэтому для него нужно время. По словам чиновника, все будет зависеть от личных соображений Владимира Зеленского.

При этом, как уверяют представители президента, в случае, если Зеленский согласится на подобный шаг, он лично сообщит об этом как членам своей команды, так и украинскому народу.

Напомним, что в начале своей предвыборной кампании Владимир Зеленский не единожды утверждал — он баллотируется только на один срок. Однако уже после первого года президентства общество начало активно обсуждать возможность переизбрания Зеленского главой государства.

К слову, различные эксперты весьма кардинально оценивают вероятные успехи Зеленского при попытке стать президентом во второй раз.

По мнению политконсультанта Ярослава Божко, политику, вероятно, придется пойти на большие уступки олигархату взамен на гарантии неподдержки других серьезных кандидатов. Что еще думают специалисты о вероятности переизбрания действующего главы государства, можно прочесть в нашем материале.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, как прошла поездка Владимира Зеленского к линии разграничения на Донбассе.

Также на портале вы можете узнать, когда в свободном доступе появится текст закона о референдуме, который сегодня утвердил своей подписью президент.

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