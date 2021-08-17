Как украинцы воспринимают поход Зеленского на второй срок - данные опроса

Почти половина граждан Украины очень негативно отнеслась бы к заявлению президента Украины Владимира Зеленского касательно его желания баллотироваться на второй президентский срок. Его желание стать президентом во второй раз, вопреки данному им же в начале каденции обещанию, вызывает стойкий негатив, свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Центра Разумкова.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Сайт президента Украины

48% респондентов, которые приняли участие в опросе Центра, заявили, что оценили бы желание Зеленского идти на второй срок в негативном ключе. Еще 18,5% относятся к этому безразлично. Только 21,9% украинцев считают, что желание Зеленского идти на второй срок стало бы для них хорошей новостью. А 11,5% граждан вообще затруднились с ответом.

Самая негативная оценка желания Зеленского снова стать президентом исходит от приверженцев политических сил, которые находятся в оппозиции к действующему главе государства. Позитивнее всего о перспективе второго срока Зеленского высказываются те, кто относится к пропрезидентскому электорату.

Нейтральные оценки высказывают граждане, которые не относятся к электорату президента, но и не примыкают к электорату его политических противников.

Опрос проводился специалистами Центра Разумкова на всей территории Украины за исключением ОРДЛО и временно оккупированной АРК Крым с 29 июля по 4 августа; опрошено 2109 граждан Украины.





Напомним, что июньские данные опроса КМИС свидетельствуют о том же — около половины украинцев не поддерживают поход Зеленского на второй срок. Подробнее — в публикации на портале “Комментарии”.

Тем временем в Офисе президента Украины, комментируя возможность второго президентского срока Зеленского, заявили, что глава государства еще не принял решения по этому вопросу.

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