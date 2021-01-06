По традиции в горах: появились фото из отпуска Зеленского в Буковеле

Зеленский начал 2021 год на горнолыжном курорте. Фото из свободных источников

Президент Украины Владимир Зеленский проводит первые дни 2021 года на горнолыжном курорте Буковель. Сторонники "нашли" его даже в Карпатах, поэтому в соцсети Instagram уже появились первые фото с главой государства.

Первым Селфи с улыбающимся Зеленским на фоне заснеженной лыжной трассы опубликовал пользователь tsipino_6. Правда, общение с президентом человек никак не прокомментировал. Зато удивленные подписчики уже оценили общее фото, считая, что оно останется замечательным напоминанием о встрече.

Кроме того, Владимира Зеленского успели "поймать" для селфи и другие гости Буковеля. В Instagram президента отметили еще несколько аккаунтов. На всех снимках Зеленский улыбается и выглядит довольным. Поклонники уже начали массово обсуждать внешний вид главы государства, а также желать ему и его семье счастливого Рождества. Некоторые даже интересуются более конкретным местонахождением Зеленского, видимо желая продолжить начатый "фото-лыжный" флешмоб.

Интересно, что Владимир Зеленский не изменяет своим вкусам. Новогодне-рождественский отдых в Буковеле является уже чем-то вроде традиции для президентской семьи. В прошлом году Зеленского встретили на лыжной трассе сразу 1 января. Тогда политик тоже охотно позировал для фото с поклонниками и наслаждался зимними видами Карпат.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Новый год Владимир Зеленский встретит в государственной резиденции "Синегора" в селе Гута на Ивано-Франковщине.

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