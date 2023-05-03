Зеленский прибыл в Финляндию: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает канцелярия президента Финляндии.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Сообщается, что в ходе визита состоятся официальные переговоры между Зеленским и президентом Финляндии Саули Ниинисте. Они будут касаться борьбы Украины против России и поддержки нашего государства со стороны Финляндии, а также двусторонних отношений между странами и глобальной геополитической ситуации.

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По завершении переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.

Владимир Зеленский также проведет встречу с главами правительств стран Северной Европы. Подробности этой встречи, а также – кто именно будет присутствовать на этой встрече – не разглашаются.

Стоит отметить, в последний раз президенты Украины и Финляндии встречались в январе 2023 года, когда Ниинисте посетил столицу Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — Зеленский высказался о переговорах с Россией: появилось ли окно возможностей.



