logo

BTC/USD

28630.81

ETH/USD

1866.46

LTC/USD

88.09

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский прибыл в Финляндию: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский прибыл в Финляндию: что известно

Зеленский прибыл в Финляндию, там пройдет его встреча с главами правительств стран Северной Европы

сегодня, 12:18
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает канцелярия президента Финляндии.

Зеленский прибыл в Финляндию: что известно

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Сообщается, что в ходе визита состоятся официальные переговоры между Зеленским и президентом Финляндии Саули Ниинисте. Они будут касаться борьбы Украины против России и поддержки нашего государства со стороны Финляндии, а также двусторонних отношений между странами и глобальной геополитической ситуации.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По завершении переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.

Владимир Зеленский также проведет встречу с главами правительств стран Северной Европы. Подробности этой встречи, а также – кто именно будет присутствовать на этой встрече – не разглашаются.

Стоит отметить, в последний раз президенты Украины и Финляндии встречались в январе 2023 года, когда Ниинисте посетил столицу Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — масштабная утечка данных Пентагона: Владимир Зеленский признался, был ли у него откровенный разговор с Белым домом.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — Зеленский высказался о переговорах с Россией: появилось ли окно возможностей.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.presidentti.fi/en/press-release/president-niinisto-to-host-the-official-visit-of-the-president-of-ukraine-and-the-nordic-ukrainian-summit-in-helsinki/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!