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Утечка данных Пентагона: Зеленский признался, был ли у него откровенный разговор с Белым домом

Президент Украины считает, что то, что произошло точно не выгодно для репутации Белого дома

сегодня, 08:27
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных документов американской разведки из СМИ. Как передает портал "Комментарии", в интервью "The Washington Post" глава государства рассказал, что не имел никаких разговоров с Белым домом о массовой утечке сверхсекретных документов. 

Утечка данных Пентагона: Зеленский признался, был ли у него откровенный разговор с Белым домом

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Я не получал информацию ни от Белого дома, ни от Пентагона заранее. У нас не было такой информации. Это определенно плохая история", — сказал Зеленский.


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Президент добавил, что утечка невыгодна для Украины, а также для репутации Белого дома и Соединенных Штатов Америки. На вопрос, не привело ли это к ослаблению доверия между странами, Зеленский ответил: "Я не могу рисковать нашим государством".

Владимир Зеленский заявил, что демонстрация личных чувств не стоит потенциального вреда поддержке США.                                                      

"Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть высокие риски. Если бы это была моя война против Путина, и нас было двое на поле боя, я бы сказал всем, что я о них думаю. Но здесь история немного другая. Мы все несем ответственность", — добавил он.

Как известно, в апреле в социальных сетях обнародовали американские секретные файлы, которые касались войны в Украине, а также содержали оценки иностранных разведок по ряду других стран.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/05/02/zelensky-ukraine-discord-document-leaks-damage/
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