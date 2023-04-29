Зеленский высказался о переговорах с Россией: появилось ли окно возможностей

Президент Украины Владимир Зеленский не видит никаких перспектив того, что он может согласиться на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По мнению украинского лидера, таких переговоров не может быть переговоров, потому что Путин – террорист и "путешественник" в придумывании названий своим кровавым преступлениям. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины сделал в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский напомнил, что фактически с первых дней своего президентства он пытался задействовать все возможные механизмы, чтобы добиться встречи с Путиным, чтобы в диалоге найти выход из ситуации замороженной войны, которая может перейти в полномасштабную.

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По словам президента, речь шла о том, чтобы Россия вышла из украинских территорий, и это можно было решить дипломатическим путем. Зеленский отметил, что это все игнорировалось, и российская сторона не выходила на связь, а потом какие-то начались угрозы.

"С этим человеком, президентом Путиным, на сегодня нельзя говорить. Для нас всех он террорист", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, как можно говорить с Путиным после того, как он сказал всему миру, что не собирается захватывать территории, что никогда не будет полномасштабной войны.

Президент подчеркнул, что после того, как Россия ракетами убивает мирных людей в Украине, наносит удары по гражданской инфраструктуре, Путин придумывает какое-то якобы СВО для оправдывания своих преступных действий.

"Это все он (Ред. – Путин) назвал какой-то операцией. Он такой "путешественник" в каких-то кровавых названиях — придумывает названия, чтобы оправдывать свои действия", — отметил Зеленский.

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