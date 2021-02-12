logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.02.2021

BTC/USD

47894.30

ETH/USD

1789.66

LTC/USD

188.65

НБУ 12.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский ответил на предложение Порошенко насчет закона о коллаборантах
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский ответил на предложение Порошенко насчет закона о коллаборантах

Он сказал, что лидер должен делать, а не говорить

сегодня, 14:30
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал парламентскую инициативу своего предшественника Петра Порошенко и его партии "Европейская солидарность", которые инициировали принятие закона о коллаборантах. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский ответил на предложение Порошенко насчет закона о коллаборантах

Зеленский. Фото: ОП

Во время рабочего визита на Донбасс 11 февраля во время общения с прессой Зеленскому задали вопрос о том, подпишет ли он закон о коллаборантах, который инициировала партия Порошенко, в случае его принятия.

Зеленский заявил, что у партии "Европейская солидарность" была возможность закрыть телеканалы,  которые финансируются с оккупированных территорий и России (112, NewsOne и Zik) еще в 2018 году.

Он сказал, что любые законодательные инициативы подобного рода являются лишь потугами, так как любой лидер должен предпринимать серьезные шаги, а не только говорить.

Справка: 2 февраля 2021 года Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником этих трех медиа считают Виктора Медведчука.

Зеленский заявил, что закрытые телеканалы работали против национальной безопасности Украины, и подрывали путь нашей страны в Европейский союз и НАТО. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил их в информационном терроризме и работе на российскую пропаганду.

После блокировки телеканалов пятый президент Украины Петр Порошенко призвал Зеленского принять закон о коллаборантах, который инициировала его партия в парламенте.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина не позволит России сорвать режим прекращения огня

Читайте также о том, кто может стать новым премьер-министром Украины.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-nashi-kanali-mi-ne-zakrivali-mi-zakrili-chuzhi-66473
Теги:
comments

Обусуждения

Василий

сегодня, 14:56

Такое впечатление , что ЗЕленский либо ДУРАК или полный ДОЛБОЕБ, что скорее всего! Посмотрим на сколько "умника хватит"!

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ