Зеленский ответил на предложение Порошенко насчет закона о коллаборантах

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Гриниченко Дима
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал парламентскую инициативу своего предшественника Петра Порошенко и его партии "Европейская солидарность", которые инициировали принятие закона о коллаборантах. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Зеленский. Фото: ОП
Во время рабочего визита на Донбасс 11 февраля во время общения с прессой Зеленскому задали вопрос о том, подпишет ли он закон о коллаборантах, который инициировала партия Порошенко, в случае его принятия.
Зеленский заявил, что у партии "Европейская солидарность" была возможность закрыть телеканалы, которые финансируются с оккупированных территорий и России (112, NewsOne и Zik) еще в 2018 году.
Он сказал, что любые законодательные инициативы подобного рода являются лишь потугами, так как любой лидер должен предпринимать серьезные шаги, а не только говорить.
Справка: 2 февраля 2021 года Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником этих трех медиа считают Виктора Медведчука.
Зеленский заявил, что закрытые телеканалы работали против национальной безопасности Украины, и подрывали путь нашей страны в Европейский союз и НАТО. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил их в информационном терроризме и работе на российскую пропаганду.
После блокировки телеканалов пятый президент Украины Петр Порошенко призвал Зеленского принять закон о коллаборантах, который инициировала его партия в парламенте.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина не позволит России сорвать режим прекращения огня.
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Василий
сегодня, 14:56
Такое впечатление , что ЗЕленский либо ДУРАК или полный ДОЛБОЕБ, что скорее всего! Посмотрим на сколько "умника хватит"!