Украина не позволит России сорвать режим прекращения огня - реакция Зеленского на события на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с иностранными послами посетил Восток Украины и побывал вблизи Авдеевки, Промзоны, в Шумах и недалеко от вражеских лагерей. Именно в этих местах были зафиксированы массовые нарушения со стороны российских наемников.

Ситуация на Востоке: Зеленский сообщил о дальнейшей стратегии Украины. Фото: vedomosti-ua.com

Зеленский сообщил, что Украина в любом случае не позволит российским наемникам сорвать режим прекращения огня и игнорировать "Минские договоренности".

"Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Мы это понимаем. Но устойчивость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать", — прокомментировал Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства заявил, что украинские военные имеют полное право отвечать врагу, если он игнорирует перемирие и начинает обстрелы.

"Наши ребята прекрасно знают: если идет снайперское уничтожение наших военных — они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизнь наших военных. Именно так они и делают", — подчеркнул Зеленский.

Также, президент отметил, что военные не получают от него приказов. Они сами реагируют на ситуацию и отвечают так, как считают нужным.

Напомним, что 10-го февраля российские террористические войска активизировали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины в Донбассе с применением беспилотников, осколочных гранат и снайперского огня. Детали читайте в нашем материале.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что в Североатлантическом альянсе сделали важное заявление по поводу военной помощи Украине. НАТО продолжит поддерживать нашу страну, как одного из главных стратегических союзников. Подробности смотрите здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!