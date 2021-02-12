Украина не позволит России сорвать режим прекращения огня - реакция Зеленского на события на Донбассе

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Кириєнко Анна
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с иностранными послами посетил Восток Украины и побывал вблизи Авдеевки, Промзоны, в Шумах и недалеко от вражеских лагерей. Именно в этих местах были зафиксированы массовые нарушения со стороны российских наемников.
Ситуация на Востоке: Зеленский сообщил о дальнейшей стратегии Украины. Фото: vedomosti-ua.com
Зеленский сообщил, что Украина в любом случае не позволит российским наемникам сорвать режим прекращения огня и игнорировать "Минские договоренности".
Кроме того, глава государства заявил, что украинские военные имеют полное право отвечать врагу, если он игнорирует перемирие и начинает обстрелы.
Также, президент отметил, что военные не получают от него приказов. Они сами реагируют на ситуацию и отвечают так, как считают нужным.
Напомним, что 10-го февраля российские террористические войска активизировали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины в Донбассе с применением беспилотников, осколочных гранат и снайперского огня. Детали читайте в нашем материале.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что в Североатлантическом альянсе сделали важное заявление по поводу военной помощи Украине. НАТО продолжит поддерживать нашу страну, как одного из главных стратегических союзников. Подробности смотрите здесь.
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