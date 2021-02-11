Стало известно, кто может стать новым премьер-министром Украины

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Гриниченко Дима
Известный политический эксперт Тарас Загородний назвал наиболее подходящую кандидатуру на пост нового премьер-министра, которая заменит Дениса Шмыгали. Он назвал главным фаворитом лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Об этом Загородний сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
Фото: Google
По его словам, у Тимошенко есть необходимый опыт и команда, а также предложения, которые помогут быстро разрешить кризисные ситуации. Он заявил, что она сможет разобраться с тарифами и соберет министерства, которые сейчас фактически не работают.
Загородний назвал Юлию Владимировну наиболее подходящей кандидатурой для работы на посту главы правительства, а фракция "Батькивщины" сможет стать опором для шаткого монобольшинства "Слуги народа".
Он сказал, что у неё есть команда, которая сможет преодолеть кризис в энергетике, в частности нардеп Алексей Кучеренко, который способен сбалансировать систему.
Эксперт подчеркнул, что перед президентом Зеленским сейчас стоит выбор назначения досрочных выборов в Раду и выборов президента или же передача части полномочий более компетентным людям.
Юлия Тимошенко занимает пост народного депутата с 1997 года. Она была премьер-министром Украины с 2007 по 2010 год. После прихода к власти Виктора Януковича была осуждена на 7 лет лишения свободы по делу о превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией.
После победы Евромайдана Тимошенко была освобождена из колонии решением Верховной Рады. Трижды баллотировалась на пост президента Украины в 2010, 2014 и 2019 годах.
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