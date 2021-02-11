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Стало известно, кто может стать новым премьер-министром Украины

Эксперт назвал лучшего кандидата

сегодня, 18:50
Автор:

Гриниченко Дима

Известный политический эксперт Тарас Загородний назвал наиболее подходящую кандидатуру на пост нового премьер-министра, которая заменит Дениса Шмыгали. Он назвал главным фаворитом лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Об этом Загородний сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Стало известно, кто может стать новым премьер-министром Украины

Фото: Google

По его словам, у Тимошенко есть необходимый опыт и команда, а также предложения, которые помогут быстро разрешить кризисные ситуации. Он заявил, что она сможет разобраться с тарифами и соберет министерства, которые сейчас фактически не работают.

Загородний назвал Юлию Владимировну наиболее подходящей кандидатурой для работы на посту главы правительства, а фракция "Батькивщины" сможет стать опором для шаткого монобольшинства "Слуги народа".

Он сказал, что у неё есть команда, которая сможет преодолеть кризис в энергетике, в частности нардеп Алексей Кучеренко, который способен сбалансировать систему. 

Эксперт подчеркнул, что перед президентом Зеленским сейчас стоит выбор назначения досрочных выборов в Раду и выборов президента или же передача части полномочий более компетентным людям.

Юлия Тимошенко занимает пост народного депутата с 1997 года. Она была премьер-министром Украины с 2007 по 2010 год. После прихода к власти Виктора Януковича была осуждена на 7 лет лишения свободы по делу о превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией.

После победы Евромайдана Тимошенко была освобождена из колонии решением Верховной Рады. Трижды баллотировалась на пост президента Украины в 2010, 2014 и 2019 годах.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что боевики на Донбассе ударили по позициям ВСУ.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YTFmQQoRiO4&feature=emb_logo
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