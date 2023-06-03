Зеленский отреагировал на слова Трампа, который хотел бы "завершить войну за 24 часа"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему показались "непонятными" слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он бы добился завершения полномасштабной войны против Украины за одни сутки, посадив Киев и Москву за стол переговоров. Как передает портал "Комментарии", свое мнение глава украинского государства озвучил в интервью "WJS".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президенту Украины задали вопрос, есть ли у него переживания перед предстоящими выборами в США, в частности, если победу одержит кто-то другой, а не Джо Байден и тогда помощь Украине может быть пересмотрена? И именно поэтому он стремится завершить войн как можно быстрее.

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Владимир Зеленский отметил, что он действительно хотел бы, чтобы война в Украине завершилась, как можно скорее, но это никак не связано с тем, что может измениться администрация США. При этом Зеленский уточнил, что помощь, которую получила Украина во время президентства Джо Байдена, это помощь во время полномасштабной войны и именно поэтому она в разы больше от той помощи, которую получала Украина при президенте Трампе, но никто не знает, какой была бы помощь Украине, если бы сейчас во главе Белого дома был Дональд Трамп.

По словам Зеленского, ему непонятно заявление Трампа о том, что войну якобы можно было бы завершить за одни сутки.

"Я не понял, почему Дональд Трамп говорил, что за 24 часа посадил бы Путина и Зеленского за стол переговоров и завершил войну. Он мог тогда это сделать, когда он был. Но этого не произошло. Да, вопрос был не такой острый – потому что не было полномасштабного вторжения. Но были оккупированы наши территории", – заявил Владимир Зеленский.

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