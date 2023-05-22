Кулеба снова отправился в африканское турне: почему это важно для мира в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки. Министр уже побывал в Касабланке (Марокко) и рассказал о главных дипломатических целях поездки. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на страницу министра в Intsrgram.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба указал, что его визит в Марокко стал первым визитом главы МИД Украины с момента установления двусторонних отношений.

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По словам министра, в ходе его турне он намерен провести ряд важных переговоров с африканскими лидерами и бизнесом.

Также Дмитрий Кулеба остановился на трех ключевых задачах, которые он обязан выполнить в ходе этого турне. Первая, она же ключевая, привлечь как можно больше африканских страна к воплощению "формулы мира" президента Владимира Зеленского. Вторая – заручиться поддержкой бесперебойного экспорта в рамках Черноморской зерновой инициативы. Третья – сформировать новые возможности для украинского бизнеса.

Кулеба добавил, Африка проявляет интерес к украинским товарам и услугам.

"Над этим и будем работать в течение недели. Следите за новостями", — добавил министр.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на саммите G7 в Японии, участие в котором принял и украинский президент Владимир Зеленский, в ракурсе российско-украинского войны были сделаны важные заявления, проведено множество встреч, приняты серьезные решения, в том числе, о передаче ВСУ американских истребителей F-16. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Как это приближает победу Украины и крах РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



