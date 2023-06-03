Зеленский прямо ответил, готова ли Украина к контрнаступлению

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Кравцев Сергей
Украина готова к контрнаступлению, чтобы освободить свою территорию от российских оккупантов. Действительно, Украина хотела бы получить больше оружия и уладить ряд моментов, но Киев не может ждать месяцами, нужно освобождать свою землю. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Wall Street Journal" сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
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При этом лидер украинцев уточнил, украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, но ждать больше нельзя. Вероятно, Зеленский намекал на истребители, поскольку он подчеркнул, что у России до сих пор есть преимущество в воздухе.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны рассказали, удается ли РФ сдерживать ожидаемое контрнаступление ВСУ.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина готова к контрнаступлению: в Белом доме сделали заявление.
Ранее "Комментарии" писали – пока ВСУ готовятся к долгожданным наступательным операциям (контрнаступлению и наступлению), причем, по стандартам НАТО, россияне, похоже, проводят перегруппировку войск, в том числе, выводя ЧВК "Вагнер" из Бахмута. В свою очередь, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины рапортует, что благодаря операции российских противников путинского режима на Белгородщине была собрана ценная информация для разведки. Что показала в военно-политическом, информационно-политическом смысле уходящая неделя в ракурсе российско-украинской войны? Как события, предположительно, могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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Ігор
сегодня, 10:01
Найвеличнішому корумпованому Брехуну Всесвіту вже було нікуди ухилитися. Вже навіть Британська розвідка це каже. Подивимось на чію православну сторону стане юдейський Бог у юдейському протистоянні. Обидві сторони раніше зрадили своїх богів і батьків обізвав їх ідолами і язичниками. Вибори у США покажуть чи лишиться юдейська війна на другий термін.