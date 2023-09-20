Зеленский отреагировал на "мирный план" Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп Довольно часто вспоминает о войне в Украине, заявляя, что он знает, как буквально за одни стуки завершить эту войну. Если это действительно так. То было бы правильно, чтобы Трамп озвучил свой мирный план по Украине, раскрыв все его пункты. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

При этом глава украинского государства подчеркнул, независимо от того, кто предлагает мирный план, если в нем есть пункты об отказе Украины от своих суверенных территорий, то он для Киева будет неприемлем.

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"Поэтому (если) идея заключается в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, то это не формула мира", — прокомментировал Зеленский.

Также президент высказался относительно тех западных политиков, которые выступают против увеличения поддержки Украины. По словам Владимира Зеленского, тем, кто не видел войну близко, кто не знает, что на самом деле происходит, легко говорить о каких-то внутренних проблемах, не понимая, что украинский народ ведет войну за выживание. Некоторым людям, принимающим решения на Западе, трудно сравнивать внутренние проблемы с экзистенциальной угрозой, стоящей перед страной, на которую напали.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский с первой леди в Нью-Йорке. Об этом визите было известно заранее, издание "Комментарии" даже опрашивало экспертов об ожиданиях. Но сейчас повестка вырисовалась более четко. Известно, что глава Белого дома Джо Байден хочет непосредственно услышать от Зеленского о том, как развивается украинское контрнаступление. Намечены также двухсторонние встречи Зеленского с президентом Бразилии. Чего ожидать от грядущих встреч? Как это может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



