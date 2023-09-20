Зеленский прокомментировал возможность новых сделок с РФ

Глава украинского государства заявил, что ему точно известно о попытках некоторых стран вести переговоры с Россией за спиной Украины, пытаться о чем-то договориться с агрессором. Президент назвал такие попытки договориться с РФ "теневыми сделками за кулисами". При этом Зеленский призвал мировую общественность перестать "доверять злу". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Владимир Зеленский сделал во время выступления в Генассамблее ООН.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Мне известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто", – отметил президент.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он подчеркнул, Украина сегодня ведет борьбу не только за свою свободу и суверенитет, но и за то, чтобы по окончании войны ни одна страна в мире не столкнулась с подобным, чтобы диктаторские режимы не планировали подобных вторжений.

Владимир Зеленский также заявил, что путинский режим использует не только оружие против Украины, но также пытается использовать голо, как оружие против всего мира. Дефицит продовольствия на мировом рынке – яркое тому подтверждение. Цены на продукты Москва также использует как оружие.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что Еврокомиссия сняла эмбарго на экспорт украинского зерна и продуктов питания в Румынию, Болгарию, Польшу, Словакию и Венгрию. При этом три последние уже заявили, что продолжат зерновое эмбарго, несмотря на решение Еврокомиссии (Венгрия – и вовсе на 24 вида украинской сельхозпродукции). Как ситуация может развиваться дальше? Как должна действовать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие ожидания от встреч Владимира Зеленского в США – какими могут быть договорённости.



