Ожидания от встреч Зеленского в США – какими могут быть договорённости

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди прибыли в Нью-Йорк. Об этом визите было известно заранее, издание "Комментарии" даже опрашивало экспертов об ожиданиях. Но сейчас повестка вырисовалась более четко. В планах украинского лидера – участие в Генеральной Ассамблее ООН, Саммите целей устойчивого развития, заседании Совбеза ООН, переговоры с президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством, американским бизнесом, журналистами, украинской общиной. Известно, что глава Белого дома Джо Байден хочет непосредственно услышать от Зеленского о том, как развивается украинское контрнаступление. Намечены также двухсторонние встречи Зеленского с президентом Бразилии, а также с польским лидером. Чего ожидать от грядущих встреч? Как это может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб поделилась таким комментарием:
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По мнению нардепа, задача Зеленского – найти правильные слова, аргументы и смыслы, чтобы убедить союзников оказать еще большую поддержку Украине. Ведь война против россиян – титаническое испытание, требующее безумных ресурсов.
В то же время, она не уверена, что во время встречи с польским лидером Дудой возможно изменение позиции Варшавы в отношении украинского зерна.
Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук акцентирует, что нам нужно оружие. Боеприпасы, снаряды, артиллерия, минометы, дальнобойные ракеты. Именно об этом, уверен он, будет говорить Зеленский во время всех встреч в Штатах.
По его мнению, на этом фоне правящей Демократической партии следует более активно проявлять инициативу. Ведь для них победа в Украине, наши успехи на фронте становятся важным политическим инструментом на будущих выборах.
От заседания Совбеза ООН, считает он, ничего особенно ожидать не приходится, ведь там есть россияне, которые могут ветировать любое решение. Но не исключено, что прозвучат определенные политические заявления, а в рамках ГА даже будут приняты необходимые нам декларации. Есть также вероятность, что какие-то из стран, ранее бывших как бы нейтральными, открыто перейдут на сторону Украины, прогнозирует эксперт.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:
По мнению эксперта, от этого визита, от встреч, которые запланированы в США, зависит очень многое. Есть, к примеру, большая надежда, что переговоры с Байденом завершаться тем, что Украина получит и американские истребители F-16, и дальнобойные ракеты ATACMS.
Кроме того, отмечает он, Украине важно, чтобы Конгресс США проголосовал за выделение денег на поддержку нашей страны на будущий год.
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