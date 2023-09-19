Ожидания от встреч Зеленского в США – какими могут быть договорённости

Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди прибыли в Нью-Йорк. Об этом визите было известно заранее, издание "Комментарии" даже опрашивало экспертов об ожиданиях. Но сейчас повестка вырисовалась более четко. В планах украинского лидера – участие в Генеральной Ассамблее ООН, Саммите целей устойчивого развития, заседании Совбеза ООН, переговоры с президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством, американским бизнесом, журналистами, украинской общиной. Известно, что глава Белого дома Джо Байден хочет непосредственно услышать от Зеленского о том, как развивается украинское контрнаступление. Намечены также двухсторонние встречи Зеленского с президентом Бразилии, а также с польским лидером. Чего ожидать от грядущих встреч? Как это может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Задача Зеленского – найти правильные слова

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб поделилась таким комментарием:

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"Я надеюсь, что очередной визит Владимира Зеленского в США станет не просто ключевым, но также определяющим событием для поддержки украинского сопротивления российской агрессии. В начале полномасштабного вторжения решительность и настойчивость президента способствовали успеху переговоров с союзниками о поддержке Украины в тяжелейшую фазу войны".

По мнению нардепа, задача Зеленского – найти правильные слова, аргументы и смыслы, чтобы убедить союзников оказать еще большую поддержку Украине. Ведь война против россиян – титаническое испытание, требующее безумных ресурсов.

"Что касается встречи с президентом Бразилии – Лулой да Силва, это хорошая возможность сместить чашу весов в Латинской Америке в пользу Украины. До сих пор руководство этой страны – члена BRICS – имело довольно прохладное отношение к нашей стране, что не способствует завершению войны на условиях Киева", – отмечает Виктория Гриб.

В то же время, она не уверена, что во время встречи с польским лидером Дудой возможно изменение позиции Варшавы в отношении украинского зерна.

"Впрочем, это не единственный вопрос в фокусе внимания президентов, – подчеркивает парламентарий. – В общем же, ожидаю от визита Зеленского в США положительных сигналов по дальнейшей поддержке Украины в мире".

Точно будет обговариваться тема подготовки Украины к зиме

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук акцентирует, что нам нужно оружие. Боеприпасы, снаряды, артиллерия, минометы, дальнобойные ракеты. Именно об этом, уверен он, будет говорить Зеленский во время всех встреч в Штатах.

"Ожидаем также вклад США в самолетную коалицию по предоставлению Украине истребителей F-16. Ведь Штаты пока не заявили, будут ли именно они передавать нам эти самолеты. Если будут – в каком количестве. Думаю, мы получим всё, на что рассчитываем. На кону — выборы в США (намечены на ноябрь 2024, но кампания уже набирает ход). Некоторые республиканцы брызгают откровенно пророссийскими заявлениями. При этом готовят свою определенную аудиторию, что Трамп, мол, стал более продуманным, что он точно должен вновь попасть в Белый дом", – обращает внимание эксперт.

По его мнению, на этом фоне правящей Демократической партии следует более активно проявлять инициативу. Ведь для них победа в Украине, наши успехи на фронте становятся важным политическим инструментом на будущих выборах.

я ничего особого не ожидаю. Это скорее дипломатический реверанс. А вот встреча с польским лидером важна. Там выборы уже в октябре этого года. По этому поводу страну лихорадит. И нам важно решить болезненный зерновой вопрос, не накаляя отношения", – поясняет Михаил Макарук. "От встречи Зеленского с бразильским президентом-леваком, которые периодически выдает пророссийские месседжи

От заседания Совбеза ООН, считает он, ничего особенно ожидать не приходится, ведь там есть россияне, которые могут ветировать любое решение. Но не исключено, что прозвучат определенные политические заявления, а в рамках ГА даже будут приняты необходимые нам декларации. Есть также вероятность, что какие-то из стран, ранее бывших как бы нейтральными, открыто перейдут на сторону Украины, прогнозирует эксперт.

"Точно будет обговариваться тема подготовки Украины к зиме, – говорит Михаил Макарук. – Защита нашей энергосистемы от новых российских ударов (что подразумевает больше систем ПВО-ПРО), обеспечение необходимым (генераторы и так далее) освобожденных территорий (а их точно к зиме стане больше)".

Мир не должен забывать, что война в Украине продолжается

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:

"Проблема в том, что войну в Украине начали подзабывать. Международные новости уже куда реже пишут о ней. А зачастую пишут в негативном для нас оттенке. Так что для Зеленского важно с трибуны ООН донести до мировых лидеров — война продолжается! И они должны помогать Украине".

По мнению эксперта, от этого визита, от встреч, которые запланированы в США, зависит очень многое. Есть, к примеру, большая надежда, что переговоры с Байденом завершаться тем, что Украина получит и американские истребители F-16, и дальнобойные ракеты ATACMS.

"Запад, наконец, должен перестать говорить о медленных темпах нашего контрнаступления, а дать всё необходимое, чтобы эти темпы увеличились. Без современной авиации и дальнобойных ракет наступать нам крайне сложно", – подчеркивает Александр Охрименко.

Кроме того, отмечает он, Украине важно, чтобы Конгресс США проголосовал за выделение денег на поддержку нашей страны на будущий год.

"Поэтому запланированы встречи Зеленского с конгрессменами, – поясняет экономист. – Надеюсь, он убедит их, чтобы они проголосовали за 24 млрд долларов, которые запрашивает на эту самую поддержку Белый дом".

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