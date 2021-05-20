Зеленский объяснил, почему нет прогресса по Донбассу

Пандемия коронавируса усложнила процесс подготовки встречи лидеров Нормандского формата по Донбассу и нет прогресса из-за позиции России. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский.



Владимир Зеленский. Фото: ОП

"Решение вопроса войны, деоккупации наших территорий, все же, мы верим, временно оккупированных, а не навсегда, — это приоритетнейший вопрос. Он им, к сожалению, и остается", — отметил Зеленский.

Он напомнил, что 19 мая состоялась встреча участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которые из-за пандемии COVID-19 ведут переговоры в формате видеоконференции. Однако из-за пандемии встречу лидеров в Нормандской формате провести сложнее, поэтому в этом вопросе нет прогресса, пояснил президент.

"Тем не менее ТКГ вчера встречались, и, наконец, договорились об открытии КПВВ. Это очень важно. Это не самое главное, но один из главных вопросов, который имеет большой гуманитарный аспект", — считает Зеленский.

Далее Украина планирует продолжать переговоры в Нормандском формате, добавил глава государства. Он считает, что Германия и Франция ослабляют свои позиции по отношению к России из-за политического и санкционного давления, однако эти страны недостаточно сильно поддерживают Украину.

"Я знаю, что они поддерживают Украину. Есть согласованные кластеры о прекращении войны между Германией и Францией. Нет согласования с российской стороны", — пояснил президент Украины.

Именно поэтому он предложил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнил украинский лидер.



Напомним, во время последних переговоров ТКГ стороны договорились о гарантиях безопасности на Донбассе для открытия КПВВ "Счастье" и "Золотое". Однако прогресса по другим вопросам пока нет. В ТКГ предполагают, что прогресс по Донбассу будет зависеть от встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.



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