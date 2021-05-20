Зеленский объяснил, почему нет прогресса по Донбассу

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Наталья Некрасова
Пандемия коронавируса усложнила процесс подготовки встречи лидеров Нормандского формата по Донбассу и нет прогресса из-за позиции России. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: ОП
Он напомнил, что 19 мая состоялась встреча участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которые из-за пандемии COVID-19 ведут переговоры в формате видеоконференции. Однако из-за пандемии встречу лидеров в Нормандской формате провести сложнее, поэтому в этом вопросе нет прогресса, пояснил президент.
Далее Украина планирует продолжать переговоры в Нормандском формате, добавил глава государства. Он считает, что Германия и Франция ослабляют свои позиции по отношению к России из-за политического и санкционного давления, однако эти страны недостаточно сильно поддерживают Украину.
Именно поэтому он предложил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнил украинский лидер.
Напомним, во время последних переговоров ТКГ стороны договорились о гарантиях безопасности на Донбассе для открытия КПВВ "Счастье" и "Золотое". Однако прогресса по другим вопросам пока нет. В ТКГ предполагают, что прогресс по Донбассу будет зависеть от встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.
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