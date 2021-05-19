Перемирие на Донбассе и открытие КПВВ: подробности договоренностей ТКГ

Во время переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) стороны договорились о гарантиях безопасности на Донбассе для открытия КПВВ "Счастье" и "Золотое". Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.



Война на Донбассе. Фото из открытых источников

Посетить вышеуказанные КПВВ и дать объективную оценку выполнения условий для их открытия готов координатор гуманитарной подгруппы, посол Тони Фриш.

Согласовать план разминирования и допуск ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения договорились на следующих заседаниях подгруппы по безопасности.

Также во время заседания ТКГ обсудили вопрос освобождения пленных. Участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова сообщила, что процедура "очистки списка" (лиц, которых хотят получить боевики при обмене, — ред.) со стороны Украины еще не проведена.



Договоренности об открытии КПВВ представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш назвал единственным обнадеживающим сигналом.

"Выяснилось, что гарантии безопасности на участках Золотого и Счастья — двусторонние и теперь ничего не мешает марионеткам России в ОРДЛО открыть КПВВ со своей стороны, поскольку Украина сделала это еще в конце прошлого года", — отметил Гармаш.

По его словам, сегодняшнее заседание ТКГ началось с того, что главы миссий Украины, России и ОБСЕ по инициативе первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Алексея Резникова почти полтора часа разговаривали в закрытом режиме. Он отметил, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в отпуске.

"Поскольку режим закрытый, я не могу написать, о чем была речь, но думаю, что в переговорном процессе грядут некоторые изменения... По вопросам безопасности никаких особых движений нет. И, думаю, их и не будет до встречи Путина с Байденом, — ни в позитиве, ни в негативе. После этого саммита я лично прогнозирую обострение", — рассказал Гармаш.

Следующее заседание ТКГ состоится 9 июня.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что прогресс по Донбассу зависит от встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Такую встречу готовят обе страны.



Напомним, президенты Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден могут встретиться в июне на территории одной из европейских стран.

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