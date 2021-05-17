logo
Русский Українська

BTC/USD

43665.24

ETH/USD

3313.54

LTC/USD

275.91

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Прогресс по Донбассу зависит от встречи Байдена и Путина, — Арестович
commentss НОВОСТИ Все новости

Прогресс по Донбассу зависит от встречи Байдена и Путина, — Арестович

Заседания Трехсторонней контактной группы пока проходят безрезультатно. Россия также блокирует встречу лидеров Нормандского формата

сегодня, 17:54
Автор:

Наталья Некрасова

Кремль потратил миллиарды долларов, нарвался на санкции и дипломатическую войну с Западом ради "легализации" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, и не собирается отказываться от своих планов. Такое мнение высказал спикер Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Алексей Арестович.

Прогресс по Донбассу зависит от встречи Байдена и Путина, — Арестович

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин. Фото: 360tv.ru

Россия не отказалась от планов наделения "особым статусом" "Л-ДНР", поскольку хочет не только контролировать внутреннюю и внешнюю политику Украины, отметил Арестович. Такой сценарий позволит РФ также выйти из статуса государства-агрессора и участника вооруженного конфликта на Донбассе. Украинские власти на это никогда не пойдут, подчеркнул эксперт.

По его словам, Кремль блокирует переговорный процесс и в Нормандском формате, и в ТКГ. Из-за этого в ТКГ не могут решить не только стратегические вопросы, но и договориться о прекращении огня на Донбассе, открытии КПВВ, выплате пенсий и обмене пленными. Изменить позицию РФ не удаётся пока даже Западу.

"Многое будет зависеть от встречи Байдена и Путина, "украинская часть" повестки которой согласуется администрациями президентов США и Украины. Прорывов пока ожидать не приходится. Наивно ждать от украинской делегации для участия ТКГ прорывов там, где пока не справляется коллективный Запад", — уверен Арестович.

Украина настаивает на проведении внеочередной встречи в Нормандском формате, режиме полного прекращения огня на Донбассе и разблокировании переговорного процесса, сообщил эксперт.

"Мы работаем: с малым КПД, в периоде стагнации мирного процесса, отыскивая пути и способы даже в этих условиях добиться решений конкретных вопросов — от прекращения огня до открытия КПВВ, возвращения пленных и выплаты пенсий", — проинформировал спикер украинской делегации в ТКГ.

Очередные заседания ТКГ состоятся 18 и 19 мая.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден уверен в личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в июне.

Байден продемонстрировал России, что Америка больше не намерена толерантно относится к агрессии и политическим войнам Кремля, считает экс-заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу. "Комментарии" выяснили, что об этом думают другие эксперты.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона готова к любым форматам встречи между главами государств Владимиром Зеленским и Джо Байденом. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moon_rainbow_AA/1161
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ