Прогресс по Донбассу зависит от встречи Байдена и Путина, — Арестович

Кремль потратил миллиарды долларов, нарвался на санкции и дипломатическую войну с Западом ради "легализации" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, и не собирается отказываться от своих планов. Такое мнение высказал спикер Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Алексей Арестович.



Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин. Фото: 360tv.ru

Россия не отказалась от планов наделения "особым статусом" "Л-ДНР", поскольку хочет не только контролировать внутреннюю и внешнюю политику Украины, отметил Арестович. Такой сценарий позволит РФ также выйти из статуса государства-агрессора и участника вооруженного конфликта на Донбассе. Украинские власти на это никогда не пойдут, подчеркнул эксперт.

По его словам, Кремль блокирует переговорный процесс и в Нормандском формате, и в ТКГ. Из-за этого в ТКГ не могут решить не только стратегические вопросы, но и договориться о прекращении огня на Донбассе, открытии КПВВ, выплате пенсий и обмене пленными. Изменить позицию РФ не удаётся пока даже Западу.

"Многое будет зависеть от встречи Байдена и Путина, "украинская часть" повестки которой согласуется администрациями президентов США и Украины. Прорывов пока ожидать не приходится. Наивно ждать от украинской делегации для участия ТКГ прорывов там, где пока не справляется коллективный Запад", — уверен Арестович.

Украина настаивает на проведении внеочередной встречи в Нормандском формате, режиме полного прекращения огня на Донбассе и разблокировании переговорного процесса, сообщил эксперт.

"Мы работаем: с малым КПД, в периоде стагнации мирного процесса, отыскивая пути и способы даже в этих условиях добиться решений конкретных вопросов — от прекращения огня до открытия КПВВ, возвращения пленных и выплаты пенсий", — проинформировал спикер украинской делегации в ТКГ.

Очередные заседания ТКГ состоятся 18 и 19 мая.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден уверен в личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в июне.

Байден продемонстрировал России, что Америка больше не намерена толерантно относится к агрессии и политическим войнам Кремля, считает экс-заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу. "Комментарии" выяснили, что об этом думают другие эксперты.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона готова к любым форматам встречи между главами государств Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

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