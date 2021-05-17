Прогресс по Донбассу зависит от встречи Байдена и Путина, — Арестович

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Наталья Некрасова
Кремль потратил миллиарды
долларов, нарвался на санкции и дипломатическую войну с Западом ради "легализации"
оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, и не собирается
отказываться от своих планов. Такое мнение высказал спикер Трехсторонней
контактной группы (ТКГ) Алексей Арестович.
Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин. Фото: 360tv.ru
Россия не отказалась от планов наделения "особым статусом" "Л-ДНР", поскольку хочет не только контролировать внутреннюю и внешнюю политику Украины, отметил Арестович. Такой сценарий позволит РФ также выйти из статуса государства-агрессора и участника вооруженного конфликта на Донбассе. Украинские власти на это никогда не пойдут, подчеркнул эксперт.
По его словам, Кремль блокирует переговорный процесс и в Нормандском формате, и в ТКГ. Из-за этого в ТКГ не могут решить не только стратегические вопросы, но и договориться о прекращении огня на Донбассе, открытии КПВВ, выплате пенсий и обмене пленными. Изменить позицию РФ не удаётся пока даже Западу.
Украина настаивает на проведении внеочередной встречи в Нормандском формате, режиме полного прекращения огня на Донбассе и разблокировании переговорного процесса, сообщил эксперт.
Очередные заседания ТКГ состоятся 18 и 19 мая.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден уверен в личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в июне.
Байден продемонстрировал России, что Америка больше не намерена толерантно относится к агрессии и политическим войнам Кремля, считает экс-заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу. "Комментарии" выяснили, что об этом думают другие эксперты.
Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона готова к любым форматам встречи между главами государств Владимиром Зеленским и Джо Байденом.
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