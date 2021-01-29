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Зеленский обвинил Тимошенко в политических переобуваниях на протяжении 20 лет

"Говорят, что самое быстрое существо на планете – это гепард. На самом деле это не так", - сказал Зеленский

сегодня, 14:18
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о проведении референдумов по пяти вопросам. Она выступила с подобной инициативой после принятия закона о народовластии. Об этом Зеленский заявил в видеообращении к народу на своей странице в Facebook.

Зеленский обвинил Тимошенко в политических переобуваниях на протяжении 20 лет

Зеленский. Фото: скриншот

Он назвал инициативу Тимошенко политическим переобуванием, которым, по его словам, она занимается уже на протяжении 20 лет. Зеленский сказал, что самым быстрым существом на планете является гепард, однако дать фору ему могут дать некоторые депутаты и политические силы (намек на Тимошенко) в скорости "политического перекрашивания".

Также Президент сказал о том, что надеется на принятие законопроекта о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300.

Тимошенко уже прокомментировала заявление Зеленского сказав, что не будет реагировать на обвинения Президента и подчеркнула, что даже не читает таких вещей.

После приняти законопроекта о народовластии Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о намерении инициировать проведение референдумов по пяти вопросам, среди которых были поставки газа и электричества населению с рентабельностью в 30 процентов, продажа земли, легализация медицинского каннабиса, игровой бизнес и продажа стратегической собственности.

Согласно Закону о народовластии, предметом проведения референдума не могут быть вопросы, которые противоречат Конституции Украины, нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины и создающие угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Рада рассекретила размеры зарплат руководителей госпредприятий.

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Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2741442226106136
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