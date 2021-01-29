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В Украине рассекретили размеры зарплат руководителей госпредприятий и набсоветов

Теперь информация будет публичной

сегодня, 13:51
Автор:

Гриниченко Дима

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает публичное обнародование данных о размерах заработных плат руководства предприятий, которые принадлежат государству. Об этом сообщает издание "Українські новини".

В Украине рассекретили размеры зарплат руководителей госпредприятий и набсоветов

Глава правления "Нафтогаза" Коболев. Фото: Delo

Законопроект под номером 3952 поддержали 282 народных избранника. 

Документ предусматривает обеспечение открытости информации о структурах, принципах формирования и размерах заработных плат, вознаграждений дополнительных благ руководителей, заместителей руководителей юрлица публичного права, государственного предприятия или организации, которая имеет своей целью заработок и получение прибыли.

Также законопроект касается лиц, которые постоянно или временно занимают должность члена исполнительного органа, а также тех, кто является членами наблюдательных советов хозяйственных обществ, в которых государству или территориальной громаде принадлежит более 50 процентов акций.

Все вышеперечисленные лица предлагают относить к распорядителям публичной информации, а соответственно, эта информация не может иметь публичных ограничений.

20 января Кабинет министров Украины принял решение о повышении зарплат учителям, всего в Бюджете на 2021 год заложено свыше 100 миллиардов гривен на выплаты педагогам.

Также правительство рассматривало вопрос о повышении зарплат всем работникам бюджетной сферы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему в НАБУ и НАПК такие высокие зарплаты, и оправдано ли это.

Также читайте о том, сколько украинских работодателей готовы повысить зарплату своим сотрудникам в 2021 году.


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Источник: https://ukranews.com/news/752986-rada-rassekretit-zarplaty-rukovodstva-goskompanij
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