Второй срок для Зеленского: каковы шансы у президента

Язык
Coinspot 29.01.2021
BTC/USD
37396.23
ETH/USD
1416.57
LTC/USD
142.42
НБУ 29.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Слухи о втором сроке Зеленского, их опровержения и так далее – кто и зачем ведет эту игру и каковы шансы Зеленского получить второй президентский срок разбирались украинские эксперты.
Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк
Политолог Виктор Таран считает, что ситуацию вокруг "второго срока Зеленского" продуцирует его окружение.
"Делается это, чтобы ощутить не только настроение всего общества, но и настрой лидеров мнений, бизнесменов, дипломатов, олигархов. Прощупывают реакцию. Кто может быть потенциальным союзником, кто — противником. Какие тезисы лучше применять… Но это — не более чем политтехнологическая игра, — считает Виктор Таран. — Окружение Зеленского и сам Зеленский приняли решение, что он пойдет на второй срок еще в 2019-м. Он тогда сам на пресс-конференции признался, что пяти лет может не хватить, чтобы исполнить все обещания. На днях этот же тезис повторил в одном из интервью глава Офиса президента Андрей Ермак".
https://politics.comments.ua/news/president/pohod-zelenskogo-na-vtoroy-srok-nazvano-glavnoe-uslovie-670683.html
По мнению политолога, на данный момент у Зеленского достаточно хорошие шансы на вторую каденцию.
"За Зеленского голосуют, потому что он не такой как токсичные представители старых элит – Бойко, Порошенко, Тимошенко. Протестный электорат не даст этим политикам второго шанса. А потому шансы есть у Зеленского. Во втором туре он победит любого из старых политиков. Поломать такой сценарий может лишь выход против Зеленского очередного нового лица. Ну или относительно нового. Проговариваются фамилии Кличко, Разумкова, некоторых других политиков", — отмечает Виктор Таран.
По его мнению, на данный момент нет оснований говорить, что Зеленский может уйти досрочно. Не настолько объединены против него контрэлиты (они скорее воюют между собой) и не настолько консолидировано в протестных настроениях общество.
Политический аналитик Павел Нусс отмечает: "Информация о том, что Зеленский планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих очередных или, вполне вероятно, на внеочередных выборах глав государства – не слух, а вполне достоверный факт. Который косвенно подтвердил глава ОП Андрей Ермак".
По мнению аналитика, о решении действующего президента идти на второй срок должны были официально объявить в ближайшее время — с целью мобилизации мигрирующего к пророссийских силам электората Зеленского.
"Как стало известно из последних социологических исследований, рейтинг главного и единственного, по мнению "Слуги народа", оппонента Зеленского – пятого президента Украины Петра Порошенко – всё ближе к рейтингу Зеленского. Сейчас разрыв между ними составляет не более 3%. Это стало возможным из-за того, что избиратели возвращаются к пятому президенту, ностальгируя по временам, когда в стране была компетентная, предсказуемая, профессиональная власть, — считает Павел Нусс. — При Порошенко мы пережили самые тяжелые времена 2014-2015 годов, добились восстановления экономики. Люди это помнят и осознают, что в 2019-м на выборах их обманули. Осознавая этот необратимый процесс, информация о намерениях Зеленского побороться за второй президентский срок и стала достоянием общественности".
Аналитик считает, что даже перспективы досидеть до конца первую каденцию у Зеленского – туманны. "А относительно перспектив второй — их нет, потому как у него беспрецедентный скоростной режим обвала рейтинга", — подчеркивает Павел Нусс.
Как сообщал портал "Комментарии", Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал условие для баллотирования действующего главы государства Владимира Зеленского на вторую каденцию в 2024 году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
МАКАР
сегодня, 13:34
политработнтки ... политологи... ! Они и создают нужную ауру " абоненту " Искренность серьезных " пишущих голов " можно игнорировать - деньги ( а они у политологов , исполняющих заказные тексты, совсем не малые...) делают жизнь красивой . В этом тексте перечислены " токсичные " политики . Кто определил степень их токсичности ? Выборы минувшие ? Можно улыбаться : было 73 , стало ...! не ТОКСИЧНОСТЬ л и ? "...токсичные представители старых элит – Бойко, Порошенко, Тимошенко. Протестный электорат не даст этим политикам второго шанса. А потому шансы есть у Зеленского...." То есть , нам УЖЕ загрузили БЕЗЫСХОДНОСТЬ : ШАНСЫ ЕСТЬ ТОЛЬКО У ЗЕЛЕНСКОГО . Нас " делают" не президенты, премьеры и депутаты Нас " делают " политтехнологи и политологи . Делают улыбаясь в душе с серьезной маской на лице . И соревнование меж них : КТО КОГО ПОСТАВИТ У РУЛЯ - детская игра... думайТЕ !