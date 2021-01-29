Второй срок для Зеленского: каковы шансы у президента

Слухи о втором сроке Зеленского, их опровержения и так далее – кто и зачем ведет эту игру и каковы шансы Зеленского получить второй президентский срок разбирались украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Зеленский победит любого из старых политиков"

Политолог Виктор Таран считает, что ситуацию вокруг "второго срока Зеленского" продуцирует его окружение.

"Делается это, чтобы ощутить не только настроение всего общества, но и настрой лидеров мнений, бизнесменов, дипломатов, олигархов. Прощупывают реакцию. Кто может быть потенциальным союзником, кто — противником. Какие тезисы лучше применять… Но это — не более чем политтехнологическая игра, — считает Виктор Таран. — Окружение Зеленского и сам Зеленский приняли решение, что он пойдет на второй срок еще в 2019-м. Он тогда сам на пресс-конференции признался, что пяти лет может не хватить, чтобы исполнить все обещания. На днях этот же тезис повторил в одном из интервью глава Офиса президента Андрей Ермак".

https://politics.comments.ua/news/president/pohod-zelenskogo-na-vtoroy-srok-nazvano-glavnoe-uslovie-670683.html

По мнению политолога, на данный момент у Зеленского достаточно хорошие шансы на вторую каденцию.

"За Зеленского голосуют, потому что он не такой как токсичные представители старых элит – Бойко, Порошенко, Тимошенко. Протестный электорат не даст этим политикам второго шанса. А потому шансы есть у Зеленского. Во втором туре он победит любого из старых политиков. Поломать такой сценарий может лишь выход против Зеленского очередного нового лица. Ну или относительно нового. Проговариваются фамилии Кличко, Разумкова, некоторых других политиков", — отмечает Виктор Таран.

По его мнению, на данный момент нет оснований говорить, что Зеленский может уйти досрочно. Не настолько объединены против него контрэлиты (они скорее воюют между собой) и не настолько консолидировано в протестных настроениях общество.

"Второй срок для Зеленского — не слух, а факт"

Политический аналитик Павел Нусс отмечает: "Информация о том, что Зеленский планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих очередных или, вполне вероятно, на внеочередных выборах глав государства – не слух, а вполне достоверный факт. Который косвенно подтвердил глава ОП Андрей Ермак".

По мнению аналитика, о решении действующего президента идти на второй срок должны были официально объявить в ближайшее время — с целью мобилизации мигрирующего к пророссийских силам электората Зеленского.

"Как стало известно из последних социологических исследований, рейтинг главного и единственного, по мнению "Слуги народа", оппонента Зеленского – пятого президента Украины Петра Порошенко – всё ближе к рейтингу Зеленского. Сейчас разрыв между ними составляет не более 3%. Это стало возможным из-за того, что избиратели возвращаются к пятому президенту, ностальгируя по временам, когда в стране была компетентная, предсказуемая, профессиональная власть, — считает Павел Нусс. — При Порошенко мы пережили самые тяжелые времена 2014-2015 годов, добились восстановления экономики. Люди это помнят и осознают, что в 2019-м на выборах их обманули. Осознавая этот необратимый процесс, информация о намерениях Зеленского побороться за второй президентский срок и стала достоянием общественности".

Аналитик считает, что даже перспективы досидеть до конца первую каденцию у Зеленского – туманны. "А относительно перспектив второй — их нет, потому как у него беспрецедентный скоростной режим обвала рейтинга", — подчеркивает Павел Нусс.

Как сообщал портал "Комментарии", Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал условие для баллотирования действующего главы государства Владимира Зеленского на вторую каденцию в 2024 году.

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