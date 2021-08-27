Зеленский назвал главные достижения на посту президента (ВИДЕО)

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Елизавета Черных
Государственный глава Владимир Зеленский рассказал о главных достижениях за время своего президента. Таким образом украинский лидер выделили три основных, среди которых субъективизация Украины, инфраструктура и армия. Об этом Зеленский заявил в эфире телепрограммы "Право на владу", передает УНИАН.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Президент заверил, что делает все для того, чтобы "нас уважали за рубежом, считались с нашим мнением, чтобы мы были субъектом...":
Напомним, что ранее интернет-издание "Комментарии" решило спросить экспертов, куда, по их мнению, ведет страну Владимир Зеленский на третьем году пребывания у власти. Также специалисты спрогнозировали вероятность досрочных выборов — и парламентских, и президентских, пока рейтинги еще относительно неплохи.
Отметим, что также эксперты рассказали порталу "Комментарии", какие важные экономические решения может привезти президент Украины Владимир Зеленский из США, куда должен отправиться в конце августа, в том числе для встречи с главой Белого дома Джо Байденом, а также, каковы шансы, что в экономическом плане визит украинского президента в Штаты окажется продуктивным. В частности, финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что у нас давно, фактически с 2014 года, не было ни одной продуктивной экономической встречи на уровне глав государств.
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Борис Анатолійович
сегодня, 11:00
Перше головне досягнення це злив інформації по вагнерівцям. Друге головне досягнення-це втрата довіри і підтримки з боку країн ЄС. Третє головне досягнення - зубожіння народу. Четверте головне досягнення - втрата довіри з боку армії. П"яте головне досягнення - розкрадання державних коштів швидше ніж вони встигають надходити до бюджету. Шосте головне досягнення - біля корита прилаштовані всі друзі і друзі друзів, і увесь 95-й увартал. На перерахунок всіх "досягнень" не вистачить ні часу ні нервів.