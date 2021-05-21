Два года президентства Зеленского: чего ждать от политика дальше

Президент Украины всё более явно перебирает под себя все, даже не свойственные ему, полномочия. Некоторые даже сравнивают эти методы (взять под контроль медиа и олигархов, получить максимум рычагов влияния) с теми, с помощью которых укреплял свою власть Путин в начале президентства.



Прогнозы экспертов на третий год президентства Зеленского. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, куда, по их мнению, ведет нас Зеленский на третьем году пребывания у власти. Также специалисты попробовали спрогнозировать вероятность досрочных выборов — и парламентских, и президентских, пока рейтинги еще относительно неплохи.

"На диктатуру у Украины нет денег"

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что некоторые шаги Зеленского, действительно, могут выглядеть похожими на ситуацию с Путиным вскоре после передачи ему власти от Ельцина. Но не все.

"К примеру, сравнивать ситуацию с закрытием каналов в путинской России и в Украине при президенте Зеленском — не совсем корректно. Те же каналы Гусинского были закрыты, несмотря на их демократичность. Чего не скажешь о каналах Медведчука. Второе — российские каналы, даже работая на отдельных олигархов, работали всё же на свою страну. А каналы, которые закрыл Зеленский, работали на чужое государство", — говорит Николай Давидюк.

По его мнению, Зеленский не может идти по стопам Путина, потому что тот строил диктатуру.

"А на диктатуру у Украины нет денег. Нет газа, нефти, на которых сколотили капиталы в России, на которые наполняли там бюджет. Диктатуру нужно хорошо кормить. А у нас — нечем. Так что Зеленский может играться в диктатуру, имитировать ее. Но это будет игра полутонов", — отмечает эксперт.

Что касается досрочных выборов, в том числе президентских, то их вероятность превышает 50%, считает Николай Давидюк.

"Моделировать переизбрание на второй срок для Зеленского сейчас — одна из важнейших задач. И если он хочет победить, нужно предпринимать определенные шаги уже сейчас. И второй-третий год для этого оптимально подходят", — резюмирует эксперт.

Главное, что ожидает Украину при Зеленском — это референдум по Донбассу

А вот кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк уверен, что после двух далеко не идеальных лет президентства Зеленского говорить о досрочных выборах парламента и президента всё же еще рано.

"Считаю, что до конца 2021-го Зеленский и Ко будут фантазировать как в политическом и законотворческом контексте на темы "Загони Медведчука под плинтус" и "Бей буржуев" (речь идет о крестовом походе Владимира "Ясное солнышко" Александровича против украинских олигархов), — говорит специалист. — Бесспорно, тему произведения "Меня оскорбил Порошенко" он будет дораскрывать на четвертом и пятом году своего президентства".

По мнению эксперта, Зеленский продолжит искать оптимальные форматы увеличения своего политического веса, функционально подавляя другие политические институты.

"А публичные тезисы Зе, что этого не происходит — просто политический треп, рассчитанный на избирателей из фракции "какая разница", которые хоть в количественном отношении уменьшились, но не исчезли", — поясняет Дмитрий Гаврилюк.

Политический эксперт предполагает, что нас ждет пролонгация вялой реакция Зеленского на эскалацию со стороны РФ и ее военно-политических марионеток из ОРДЛО — на фоне системных потерь ВСУ, которые непременно будут списываться на "небоевые потери". Не исключает Гаврилюк и банальной развязки истории с делом об убийстве белорусского журналиста Шеремета, подозреваемые по которому, похоже, не причастны к трагедии.

"Результатом вряд ли станет увольнение главы МВД Авакова, привлечение к юридической ответственности экспертов за дезинформацию по делу (по результатам которой собственно и сидел Антоненко и другие). Вполне возможно, что следствие попробует раскрутить легенду с "белорусским следом" в этом деле. Но это зависит от того, пожелает ли Зе пойти на обострение и без того прохладных межгосударственных отношений с Беларусью", — размышляет Дмитрий Гаврилюк.

Помимо прочего, считает эксперт, Украину ждет также игнорирование со стороны власти инициатив демократической и проукраинской оппозиции, оппозиционного мышления и протестов, участников которых будут и дальше "клеймить" или порохоботами, или антиукраинскими элементами.

И, наконец, подчеркивает Гаврилюк, нас ждет продолжение эпопеи с главным вопросом, ради которого собственно Зеленский нафантазировал законопроект "О народовластия". Речь, в частности, о вынесении на референдум вопроса касательно ситуации на Донбассе.

"ОРДЛО для Зеленского — это балласт его политической ответственности. И президенту важно руками самих украинцев добиться более выгодных вариантов по Донбассу. Более выгодных в случае, если украинцы не захотят реинтеграции ОРДЛО на российских требованиях. В таком случае Зе заткнет многих адептов "умиротворения агрессора" (см. РФ) на Западе. Мол, я же демократический президент — и воля народа для меня закон. Но есть и менее выгодный вариант, к которому эмоционально Зеленский ментально и политически тяготеет. Мол, это же наши люди, давайте их простим, приласкаем Пасечника и Пушилина, мы много потеряли армейцев, "хватит воевать" и так далее", — отмечает Дмитрий Гаврилюк.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что лишь четвертая часть украинцев оценивает второй год правления президента Владимира Зеленского положительно. Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о подробностях "вышиваного" скандала, в который попал Владимир Зеленский вместе с супругой накануне своего пресс-конференции об итогах двухлетнего пребывания на посту президента.

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