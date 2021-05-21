Два года президентства Зеленского: чего ждать от политика дальше

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Вечканова Елена
Президент Украины всё более явно перебирает
под себя все, даже не свойственные ему, полномочия. Некоторые даже сравнивают
эти методы (взять под контроль медиа и олигархов, получить максимум рычагов
влияния) с теми, с помощью которых укреплял свою власть Путин в начале
президентства.
Прогнозы экспертов на третий год президентства Зеленского. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
"Комментарии" решили поинтересоваться у
экспертов, куда, по их мнению, ведет нас Зеленский на третьем году пребывания у
власти. Также специалисты попробовали спрогнозировать вероятность досрочных
выборов — и парламентских, и президентских, пока рейтинги еще относительно
неплохи.
Директор аналитического центра
"Политика" Николай Давидюк считает, что некоторые шаги Зеленского,
действительно, могут выглядеть похожими на ситуацию с Путиным вскоре после
передачи ему власти от Ельцина. Но не все.
"К примеру, сравнивать ситуацию с закрытием
каналов в путинской России и в Украине при президенте Зеленском — не совсем
корректно. Те же каналы Гусинского были закрыты, несмотря на их
демократичность. Чего не скажешь о каналах Медведчука. Второе — российские
каналы, даже работая на отдельных олигархов, работали всё же на свою страну. А
каналы, которые закрыл Зеленский, работали на чужое государство", — говорит
Николай Давидюк.
По его мнению, Зеленский не может идти по
стопам Путина, потому что тот строил диктатуру.
"А на диктатуру у Украины нет денег. Нет газа,
нефти, на которых сколотили капиталы в России, на которые наполняли там бюджет.
Диктатуру нужно хорошо кормить. А у нас — нечем. Так что Зеленский может
играться в диктатуру, имитировать ее. Но это будет игра полутонов", — отмечает
эксперт.
Что касается досрочных выборов, в том числе
президентских, то их вероятность превышает 50%, считает Николай Давидюк.
"Моделировать переизбрание на второй срок для
Зеленского сейчас — одна из важнейших задач. И если он хочет победить, нужно
предпринимать определенные шаги уже сейчас. И второй-третий год для этого
оптимально подходят", — резюмирует эксперт.
А вот кандидат политических наук, политический
эксперт Дмитрий Гаврилюк уверен, что после двух далеко не идеальных лет
президентства Зеленского говорить о досрочных выборах парламента и президента
всё же еще рано.
"Считаю, что до конца 2021-го Зеленский и Ко
будут фантазировать как в политическом и законотворческом контексте на темы
"Загони Медведчука под плинтус" и "Бей буржуев" (речь идет о крестовом походе
Владимира "Ясное солнышко" Александровича против украинских олигархов), —
говорит специалист. — Бесспорно, тему произведения "Меня оскорбил Порошенко" он
будет дораскрывать на четвертом и пятом году своего президентства".
По мнению эксперта, Зеленский продолжит искать
оптимальные форматы увеличения своего политического веса, функционально
подавляя другие политические институты.
"А публичные тезисы Зе, что этого не
происходит — просто политический треп, рассчитанный на избирателей из фракции
"какая разница", которые хоть в количественном отношении уменьшились, но не
исчезли", — поясняет Дмитрий Гаврилюк.
Политический эксперт предполагает, что нас
ждет пролонгация вялой реакция Зеленского на эскалацию со стороны РФ и ее
военно-политических марионеток из ОРДЛО — на фоне системных потерь ВСУ, которые
непременно будут списываться на "небоевые потери". Не исключает Гаврилюк и
банальной развязки истории с делом об убийстве белорусского журналиста
Шеремета, подозреваемые по которому, похоже, не причастны к трагедии.
"Результатом вряд ли станет увольнение главы
МВД Авакова, привлечение к юридической ответственности экспертов за
дезинформацию по делу (по результатам которой собственно и сидел Антоненко и
другие). Вполне возможно, что следствие попробует раскрутить легенду с
"белорусским следом" в этом деле. Но это зависит от того, пожелает ли Зе пойти
на обострение и без того прохладных межгосударственных отношений с Беларусью", —
размышляет Дмитрий Гаврилюк.
Помимо прочего, считает эксперт, Украину ждет
также игнорирование со стороны власти инициатив демократической и проукраинской
оппозиции, оппозиционного мышления и протестов, участников которых будут и
дальше "клеймить" или порохоботами, или антиукраинскими элементами.
И, наконец, подчеркивает Гаврилюк, нас ждет
продолжение эпопеи с главным вопросом, ради которого собственно Зеленский
нафантазировал законопроект "О народовластия". Речь, в частности, о вынесении
на референдум вопроса касательно ситуации на Донбассе.
"ОРДЛО для Зеленского — это балласт его политической ответственности. И президенту важно руками самих украинцев добиться более выгодных вариантов по Донбассу. Более выгодных в случае, если украинцы не захотят реинтеграции ОРДЛО на российских требованиях. В таком случае Зе заткнет многих адептов "умиротворения агрессора" (см. РФ) на Западе. Мол, я же демократический президент — и воля народа для меня закон. Но есть и менее выгодный вариант, к которому эмоционально Зеленский ментально и политически тяготеет. Мол, это же наши люди, давайте их простим, приласкаем Пасечника и Пушилина, мы много потеряли армейцев, "хватит воевать" и так далее", — отмечает Дмитрий Гаврилюк.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что лишь четвертая часть украинцев оценивает второй год правления президента Владимира Зеленского положительно. Больше деталей — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о подробностях "вышиваного" скандала, в который попал Владимир Зеленский вместе с супругой накануне своего пресс-конференции об итогах двухлетнего пребывания на посту президента.
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