Поездка Владимира Зеленского в США: каковы шансы, что визит будет продуктивным

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Ольга Чародий
Какие важные экономические решения может привезти президент
Украины Владимир Зеленский из США, куда должен отправиться в конце августа, в
том числе для встречи с главой Белого дома Джо Байденом? Каковы шансы, что в
экономическом плане визит украинского президента в Штаты окажется продуктивным?
На эти вопросы эксперты ответили изданию "Комментарии-Украина".
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что у нас
давно, фактически с 2014 года, не было ни одной продуктивной экономической
встречи на уровне глав государств.
По словам Алексея Куща, та же встреча украинского президента
с руководством Великобритании осенью прошлого года никаких прорывных
экономический решений нам не принесла. И та же программа строительства военных
кораблей, о которой договорились, больше выгодна Великобритании, потому что
будет обеспечивать рабочими местами английских рабочих.
Алексей Кущ считает, что у нас мифологизируется так
называемый план Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны,
предложенная американским госсекретарём Джорджем К. Маршаллом.
Вторым важным моментом, о котором украинской стороне стоило
бы говорить с американской, Алексей Кущ называет открытие так называемых
своп-линий (соглашение между двумя центральными банками разных стран о взаимном
обмене валют по фиксированным курсам) между Национальным банком Украины (НБУ) и
Федеральной резервной системой (ФРС), например, в лице Нью-Йорского резервного
банка.
Третьим важным момент, который следовало бы обговорить,
эксперт называет идею о создании США Фонд гарантирования инвестиций в Украину.
Эксперт резюмирует: "Итак, есть три основных момента. В торговой сфере – режим "всё, кроме оружия". В финансовой – своп-линия (НБУ и ФРС). В сфере инвестиций – Фонд гарантирования от американского правительства. Три глобальных вопроса. Но даже если бы Зеленский добился отмены пошлины на украинский металл в 25%, это тоже был бы пусть и локальный, но значимый успех. Вот только, увы, думаю, мы не увидим ни первого, ни второго, ни третьего из глобальных успехов. Ни даже локального. Скорее всего – лишь некие программы в сфере оборонного строительства, в том числе касательно нашего флота. Своеобразный ремейк соглашений, которые были подписаны в прошлом году между Украиной и Великобританией".
По словам главы Украинского аналитического центра, экономиста
Александра Охрименко, уже известно, что подготовлены четыре документа, которые
будут подписаны.
Он также отмечает, что будет подписано соглашение о
сотрудничестве в космической сфере.
Не возлагает оно особых надежд и на документ о совместной
борьбе за улучшение ситуации с климатом, который должны подписать Украина и
США.
Планируемый же для подписания договор о научном
сотрудничестве он и вовсе не считает сколь либо значимым.
"Что касается инвестиций, что в США президент такими
вопросами не занимается. Это не его сфера. Для этого есть фондовый рынок. Вот
если Зеленский встретится с Маском или с другими подобного масштаба
бизнесменами и инвесторами, это могло бы привести к какому-то результату. В
целом же: будут общие фразы, что-то нам дадут, но какого-то экономии чуда,
прорыва не ожидаю", – резюмирует Александр Охрименко.
Напомним, Владимир Зеленский покинет Вашингтон лишь с заверениями президента США Джозефа Байдена в дружбе и поддержке против российской агрессии. Как информирует портал "Комментарии", такое мнение высказали аналитики рейтингового американского издания Forbes, где вышла статья, приуроченная к предстоящему визиту украинского лидера в США.
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