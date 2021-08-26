Поездка Владимира Зеленского в США: каковы шансы, что визит будет продуктивным

Какие важные экономические решения может привезти президент Украины Владимир Зеленский из США, куда должен отправиться в конце августа, в том числе для встречи с главой Белого дома Джо Байденом? Каковы шансы, что в экономическом плане визит украинского президента в Штаты окажется продуктивным? На эти вопросы эксперты ответили изданию "Комментарии-Украина".

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что у нас давно, фактически с 2014 года, не было ни одной продуктивной экономической встречи на уровне глав государств.

"В основном наши политики использовали такие встречи для личной легитимизации на западе, поиска внешнеполитической поддержки, защиты своих финансовых активов за рубежом. Потому зачастую из их уст мы слышали риторику, которая нравится западным партнерам. И практически ничего о наших экономических интересах. Не было рациональной, прагматичной внешней политики в экономическом смысле, – отмечает эксперт. – Зеленский в этом плане мог бы стать исключением. Но, как показали его встречи с другими иностранными политиками, пока он историческими окнами возможностей не пользуется".

По словам Алексея Куща, та же встреча украинского президента с руководством Великобритании осенью прошлого года никаких прорывных экономический решений нам не принесла. И та же программа строительства военных кораблей, о которой договорились, больше выгодна Великобритании, потому что будет обеспечивать рабочими местами английских рабочих.

"Во время визита в США украинская делегация могла бы договориться о, как минимум, трех глобальных в экономическом смысле моментах, – считает эксперт. – Прежде всего, о предоставлении Украине торговой программы "всё, кроме оружия". То, что получают развивающиеся страны – право торговать на американском рынке без пошлин и без квот, всеми товарами, кроме вооружений. Такие программы Америка открывала для Камбоджи, для Бангладеш. Смысл – дать удочку для ловли рыбы, а не раздавать саму рыбу".

Алексей Кущ считает, что у нас мифологизируется так называемый план Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны, предложенная американским госсекретарём Джорджем К. Маршаллом.

"На самом деле не план Маршалла создал ту же современную Германию, а возможность продавать свои авто на американском рынке, иногда даже в ущерб американским производителям", – подчеркивает эксперт.

Вторым важным моментом, о котором украинской стороне стоило бы говорить с американской, Алексей Кущ называет открытие так называемых своп-линий (соглашение между двумя центральными банками разных стран о взаимном обмене валют по фиксированным курсам) между Национальным банком Украины (НБУ) и Федеральной резервной системой (ФРС), например, в лице Нью-Йорского резервного банка.

"Пока свои своп-линии нам открыл только народный банк Китая. На сумму эквивалента 2 млрд долларов, – отмечает эксперт. – Как это работает? Америка выделяет НБУ некоторую сумму в долларах (к примеру, 3-5 млрд) которые в нужный момент могут быть обменяны на грн — для поддержки курсовой стабильности, обменного курса и операций на внешбанковском валютном рынке. Это не долги которые нам надо отдавать. Не обязательно активировать это сейчас, можно в любой кризисный период. Такие линии американцы открывали достаточно часто, особенно после мирового финансового кризиса 2008 года, для десятков азиатских и латиноамериканских стран, с которыми поддерживают дружеские отношения. Это могло быть предметом переговоров. Политические решения такого плана принимаются именно на уровне глав государства. А соответствующие соглашения подписывают уже руководители нацбанков".

Третьим важным момент, который следовало бы обговорить, эксперт называет идею о создании США Фонд гарантирования инвестиций в Украину.

"Аргументировать это можно просто, — уверен Алексей Кущ. – Мы не хотим кредитов, мы хотим инвестиций. Но Украина – это страна, которая обладает определенными рисками, в том числе связанными с войной на Донбассе, с возможной эскалацией конфликта с Россией. И так как США являются нашими стратегическими партнерами, мы просим не давать нам что-то бесплатно или в кредит, а открыть гарантии на 4-5 млрд долл от американского правительства – американскому бизнесу при инвестировании в Украину".

Эксперт резюмирует: "Итак, есть три основных момента. В торговой сфере – режим "всё, кроме оружия". В финансовой – своп-линия (НБУ и ФРС). В сфере инвестиций – Фонд гарантирования от американского правительства. Три глобальных вопроса. Но даже если бы Зеленский добился отмены пошлины на украинский металл в 25%, это тоже был бы пусть и локальный, но значимый успех. Вот только, увы, думаю, мы не увидим ни первого, ни второго, ни третьего из глобальных успехов. Ни даже локального. Скорее всего – лишь некие программы в сфере оборонного строительства, в том числе касательно нашего флота. Своеобразный ремейк соглашений, которые были подписаны в прошлом году между Украиной и Великобританией".

По словам главы Украинского аналитического центра, экономиста Александра Охрименко, уже известно, что подготовлены четыре документа, которые будут подписаны.

"Один – о сотрудничестве в военно-промышленном комплексе. Это дает шанс. Есть такая продукция двойного назначения. Украинские компания могут делать комплектующие, запчасти по заказу американских компаний – и наоборот. Простой пример: грузовой автомобиль можно использовать как тягач для пушки и как средство перевозки. Да, такой договор дает нам определенные возможности. Но это не значит, что американская армия будет закупать наши КРАЗы", – подчеркивает эксперт.

Он также отмечает, что будет подписано соглашение о сотрудничестве в космической сфере.

"Речь о том, что наш "Южмаш", другие профильные заводы смогут делать запчасти для американских космических кораблей, прочих средств. Это есть и сейчас, но не так много. К примеру, ракету-носитель Antares создали в сотрудничестве космической отрасли Украины и США. Так что будет продолжено развитие отношений в данной сфере, но вряд ли с какими-то особыми прорывами", – отмечает Александр Охрименко.

Не возлагает оно особых надежд и на документ о совместной борьбе за улучшение ситуации с климатом, который должны подписать Украина и США.

"Теоретически мы что-то можем на этом заработать. В США есть немало программ связанных с сохранением климата. Но бизнес довольно жесткий, чужих в него не особо пускают", – подчеркивает эксперт.

Планируемый же для подписания договор о научном сотрудничестве он и вовсе не считает сколь либо значимым.

"Что касается инвестиций, что в США президент такими вопросами не занимается. Это не его сфера. Для этого есть фондовый рынок. Вот если Зеленский встретится с Маском или с другими подобного масштаба бизнесменами и инвесторами, это могло бы привести к какому-то результату. В целом же: будут общие фразы, что-то нам дадут, но какого-то экономии чуда, прорыва не ожидаю", – резюмирует Александр Охрименко.

Напомним, Владимир Зеленский покинет Вашингтон лишь с заверениями президента США Джозефа Байдена в дружбе и поддержке против российской агрессии. Как информирует портал "Комментарии", такое мнение высказали аналитики рейтингового американского издания Forbes, где вышла статья, приуроченная к предстоящему визиту украинского лидера в США.

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